Büyükelçi Bekar: Özbekistan ile ikili ilişkiler tarihte hiç olmadığı yoğunlukta gelişti

Büyükelçi Bekar, AA muhabirine, 2024'te Türkiye-Özbekistan ilişkileri ile 2025 yılı perspektiflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özbekistan-Türkiye ilişkilerinde başarılı geçen bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Bekar, 2024'te iki ülke arasında önemli gelişmelerin yaşandığını ve çok sayıda üst düzey karşılıklı ziyaret ve etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Bekar, geçen sene Ankara'da iki ülke devlet başkanlarının katılımıyla Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının yapıldığını anımsatarak, bunun yanı sıra ikili ilişkilerde yeni sayfalar açan çok sayıda karşılıklı ziyaretler gerçekleştiğini ifade etti.

Bu çerçevede Haziran 2024'te Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Özbekistan'ı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildiğini ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Taşkent'te düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldığını hatırlatan Bekar, geçen yıl ayrıca Taşkent'te ilk defa iki ülke içişleri ve dışişleri bakanları ile istihbarat teşkilatı başkanlarının katılımıyla Özbekistan-Türkiye Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini anlattı.

Bu ziyaret ve etkinliklerin ikili ilişkilerin daha da gelişmesine önemli ivme kazandırdığını dile getiren Bekar, "İkili ilişkiler her alanda hem çeşitlenerek hem de derinleşerek bugünlere geldi. 2025 yılında da bu ivmenin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

- İKİ ÜLKE ARASINDAKİ HAFTALIK UÇAK SEFERLERİ SAYISI 90'I AŞTI

Bekar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin Türkiye istatistiklerine göre 3,3 milyar dolar civarında gerçekleştiğini kaydetti.

"2024, ikili ticari ilişkiler açısından da verimli bir yıl oldu" diyen Bekar, 2025'te de bunun daha da geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması için çabalarının süreceğini vurguladı.

Bekar, 2024'ün turizm açısından da önemli bir yıl olduğuna dikkati çekerek, geçen yıl Türkiye'den Özbekistan'a giden Türk vatandaşı sayısının 100 bini, Özbekistan'dan Türkiye'ye giden Özbekistanlıların sayısının ise ilk defa 500 bini aştığı bilgisini paylaştı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki uçak seferleri sayısının da 2024'te arttığını bildiren Bekar, geçen yıl iki ülke şehirleri arasındaki haftalık uçak seferleri sayısının 90'ın üstüne çıktığını ve bunun çok yüksek bir rakam olduğunu söyledi.

- TAŞKENT'TE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Bekar, iki ülke arasındaki eğitim alanındaki ilişkilerin de giderek geliştiğini, bununla ilgili son dönemde önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Geçen yıl Özbek tarafıyla Yunus Emre Kültür Enstitüsünün Taşkent'teki Alişir Nevai Üniversitesi bünyesinde açılması konusunda son aşamaya gelindiğini ve Özbek tarafıyla bir anlaşma zemini yakalanarak, bununla ilgili protokollerin imzalandığını anlatan Bekar, yakın dönemde Yunus Emre Kültür Enstitüsünün ilk aşamada Alişir Nevai Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Bekar, son olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Teşkilatı Üniversitesinin kurulmasının kararlaştırıldığını söyleyerek, bu kararla uzun bir süredir ikili ilişkilerin gündeminde yer alan ortak üniversite kurulması konusunda ciddi ve somut bir adımın atılmış olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Bekar, Özbekistan'da halen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Taşkent Şubesi ile Buhara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İbni Sina Tıp Fakültesi ve İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Taşkent'te ise SBU Hemşirelik Akademisinin faaliyette olduğuna da dikkati çekti.

- 2025 YILI PERSPEKTİFLERİ

2025 yılı perspektiflerine de değinen Bekar, bu yıl Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının Taşkent'te düzenlenmesinin planlandığını ve buna hazırlık mahiyetinde çok sayıda ziyaret ve toplantıların yapılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Bekar, bu yıl ayrıca Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon toplantısının Taşkent'te yapılacağını ve bu vesilesiyle özellikle ticari ve ekonomik alandaki ilişkilerin yeniden gözden geçirileceğini belirterek, "Şunu söyleyebilirim, Özbekistan ile ikili ilişkilerimiz her düzeyde tarihte hiç olmadığı kadar bir yoğunlukta gelişmektedir." ifadesini kullandı.