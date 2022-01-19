Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Meclis Başkanı Salih ile görüştü

AA 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:05 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:05

Büyükelçi Yılmaz, Libya'nın doğu bölgesindeki Kubbe şehrinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Yılmaz, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in daveti üzerine bugün Kubbe'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini ve ziyaretin oldukça dostane bir havada verimli geçtiğin kaydetti.



Libya'nın doğu bölgesiyle yapılan temasların son dönemde olumlu yönde gelişme gösterdiğinin altını çizen Yılmaz, "Hatırlanacağı üzere, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da yıl sonu değerlendirme toplantısında, doğuya giderek temaslarda bulunacağımı söylemişti." dedi.



- GEREKELİ ŞARTLAR OLUŞURSA BİNGAZİ BAŞKONSOLOSLUĞUNUN AÇILMASI DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK



"Köklü tarihi bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş ülke Libya'yı bir bütün olarak görüyor, bölgeler arasında ayrım gözetmiyoruz." diyen Yılmaz, ülkedeki tüm kesimlerle ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerinin altını çizdi.



Yılmaz, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde gerekli şartlar oluştuğu takdirde Bingazi Başkonsolosluğumuzu tekrar açmaya, Türk Hava Yolları'nın Bingazi seferlerini başlatmayı değerlendirmeye almaya, şirketlerimizi yarım kalan projelerine devam etmeleri ve yeni projeler üstlenmeleri yönünde teşvik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Önümüzdeki dönemde Bingazi'yi de ziyaret etmeyi planlıyoruz.

Görüşmemizde ayrıca, ülkenin seçimlere hazırlandığı bu dönemde ulusal uzlaşının önemine, seçimlerin anayasal zemininin ve yol haritasının ilgili Libya kurumları arasında istişare yoluyla hazırlanmasına vurgu yaptık. Bu süreçte, Libyalı dostlarımızdan talep gelmesi halinde, tecrübe paylaşımı konusunda her türlü iş birliğine hazırız."