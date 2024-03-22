Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Demircan, güven mektubunu sundu

Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, Büyükelçi Demircan'ı başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi. Büyükelçi Demircan'ın güven mektubunu Cumhurbaşkanı Said'e sunduğu aktarıldı.

Güven mektubunu Cumhurbaşkanı Said'e sunmasına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Demircan, "Mart ayının 15'inde Tunus'taki büyükelçilik görevime başladım. Tabii bu görev benim için çok büyük bir onur ve gurur. Sayın Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar beyle geçen gün güven mektubunun örneğini sunmak üzere görüşmüştüm. Bugün daha görevimizin birinci haftasında Sayın Cumhurbaşkanı Kays Said bizi kabul ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ehemmiyet doğrultusunda Tunus ile karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirileceğini vurgulayan Demircan, şöyle devam etti:

"Ekonomi, kültürel ve eğitim alanlarında ilişkilerin geliştirileceği bir dönem bizi bekliyor. Tunus'a gelmeden önce başta Sayın Bakanımız Hakan Fidan olmak üzere birçok bakanımızla görüşme fırsatım oldu. Bu görüşmelerin sonucunda Türkiye'de Tunus'a karşı bir heyecan olduğunu ifade etmek isterim. Geriye doğru baktığımızda son 10 yılda ticari olarak iyi ilişkilerimiz var, hedefimiz bunu arttırarak devam ettirmektir. Türkiye ile Tunus arasındaki tarihi bağlar yüzyıllardır devam eden çok güçlü bağlara sahiptir. İki ülke arasında çok önemli ortak tarih ve hatıralar mevcut, bunun en büyük göstergesi de iki ülke arasındaki al bayrakların benzerliğidir."

Büyükelçi Demircan, 15 Mart'ta göreve başlamasının ardından 19 Mart'ta Tunus Dışişleri Bakanı Ammar ile bir araya gelerek, güven mektubu örneğini takdim etmişti.