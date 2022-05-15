Türkiye'nin tutumu sonrası telaşa kapıldılar: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin ifadeleri iki İskandinav ülkesini telaşlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK'ya verdikleri destekleri nedeniyle üyeliklerine olumlu bakmadığı İsveç ve Finlandiya Türkiye ile temaslarını hızlandırdı.

PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, ortada yanlış anlaşılmış bir durum olabileceğini savunan Linde, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz." dedi.

Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.

FİNLANDİYA: NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE FARKLILIKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Berlin'de bulunan Haavisto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri hakkındaki açıklamalarına değinen Haavisto, "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi.

Türkiye'nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı.

"Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu" kaydeden Pekka Haavisto, bu baharda Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.

Yakın diyalog içinde olmaya devam edeceklerini belirten Haavisto, ülkesinin Avrupa ve dünyanın güvenliği için terörle mücadelenin öneminin farkında olduğunu sözlerine ekledi.

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE NATO ÜYELİK SÜRECİNİ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin'de görüştük." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.