''Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var''

AA 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:03 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:03

Abdul Kebir, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ile görüştü.

Görüşmede Abdul Kebir, Türkiye'nin, Afganistan'da daha fazla yatırım yapmasını istediklerini belirtti.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ifade eden Abdul Kebir, TİKA'nın Afganistan'da yaptığı faaliyetlerinden memnun olduklarını kaydetti.

Abdul Kebir, Afganistan'da halihazırda kadınların birçok alanda çalışmaya başladığını ve kızların eğitiminin de önümüzdeki yıl başlayacağını sözlerine ekledi.

Büyükelçi Erginay da ülkedeki ihtiyaç sahibi aileler ve mültecilere yönelik Türk Kızılay ve STK'ler aracılığıyla yardım sağladıklarını ve bu çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

TİKA'nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Erginay, Türkiye'nin Afganistan Tarım Bakanlığına geliştirilmiş tohumluk buğday desteğinde bulunduğunu aktardı.

Erginay, ''Türk iş adamları Afganistan'a yatırım yapma konusunda istekli ve önümüzdeki haftalarda bazı iş adamları Afganistan'a seyahat edecek.'' dedi.