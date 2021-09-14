Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sunel: Türkiye'nin Hindistan ile çok özel bir iş birliği var

AA 14 Eylül 2021 Salı 14:53 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 14:54

Büyükelçi Sunel Türkiye ve Hindistan'ın turizm ilişkilerine yönelik Hint medyasından Seyahat Ticaret Dergisine (TTJ) açıklamalarda bulundu.

"Hindistan ve Türkiye'nin yakın ilişkilerinin uzun bir tarihi var. Kültür ve tarihe dayalı pek çok benzerlik bulunuyor." diyen Sunel, iki ülkenin de bölgelerinin yükselen yıldızı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Büyükelçi Sunel 2019 yılında 51,2 milyon civarında turist ağırlayan Türkiye'nin o yıl turizm konusunda başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"2019'da turizm bölgelerimiz 230 binden fazla Hintli turist ağırladı ki bu Hindistan için de bir rekordur. Mevcut salgın en çok turizm endüstrisini etkiledi. Buna rağmen çok yakında ülkemizde yabancı turistlerin gelişi bakımından iyileşmeye şahit olmayı umuyoruz.Türkiye'de ve diğer ülkelerde başarılı aşılama kampanyaları sayesinde 2019 turist sayısına 2022 ya da 2023'te ulaşmayı temenni ediyoruz."

Hint turistler için Türkiye'nin gidilecek yerler bakımından listenin en üst sıralarında yer almasına değinen Büyükelçi Sunel , Türk turizminin, 2018 ve 2019'u Hint turist sayısı bakımından başarılı geçirdiğini kaydetti.

Büyükelçi Sunel, 2019'da ağırlanan 230 binden fazla Hint turiste ilişkin "Bu rakam bizim için Hindistan'da bir rekordu. İnanıyorum ki iki ülke arasında doğrudan uçuşların artmasıyla kısa sürede hem Türkiye'yi ziyaret eden Hint turist hem de Hindistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısında önemli bir artış olacak. Vize birimlerimiz Haziran 2020'den bu yana düzenli şekilde çalışıyor. Ve e-vize sistemi Hindistan vatandaşları için hala geçerli. Şengen, İngiltere veya ABD vizesine sahip olan Hindistan vatandaşları Türkiye'nin e-vize sistemine başvurabilir ve 5-10 dakika içinde vizesini alabilir."

- KOVİD-19 AŞISINI YAPTIRAN HİNT TURİSTLER İÇİN ZORUNLU KARANTİNA UYGULANMAYACAK

Türkiye'yi ziyaret eden Hint turistler için ne tür prosedürler gerektiği konusunda bilgi veren Büyükelçi Sunel, "4 Eylül itibariyle Kovid-19 aşısını yaptırmış ziyaretçilerin 14 günlük zorunlu karantinaya maruz kalmadan Hindistan'dan Türkiye'ye seyahat edeceğini bildirmekten çok memnunum. Dünya Sağlık Örgütü ve Türk hükümeti tarafından onaylanan aşılar bu muafiyet kapsamındadır. DSÖ'nün yanı sıra Türkiye tarafından onaylanan aşılar Pfizer Biontech, Sputnik V ve Sinovac'tır. Hint turistler seyahat gününün en az 14 öncesine kadar ikinci dozu vurulmalı." dedi.

Hindistan'ın kendi aşılarından Covishield'i vurulanların da muafiyet kapsamına gireceğini kaydeden Sunel, Coaxin'in DSÖ'den onay alması durumunda onun da muafiyet kapsamına gireceğine inandığını dile getirdi.

Büyükelçi Sunel ayrıca tamamen aşı olan kişilerin karantinadan muaf olması için yola çıkmadan 72 saat önce negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmeleri gerektiğini kaydederek, aşı yaptırmayan turistlerin bir otel veya belirlenen bir lokasyonda 10 gün zorunlu karantinada kalması gerektiği bilgisini paylaştı.

- TÜRKİYE HİNT DÜĞÜNLERİ İÇİN POPÜLER BİR YER HALİNE GELDİ

Büyükelçi Sunel, Türkiye'nin 2021 ve 2022 yılları arasında Hin turist sayısı hedeflerine değinerek Türkiye'nin, Hindistan'da insanların günlük yaşamında sağlıklı olması, spor yapması gibi etkinlikleri teşvik eden bir hareket olan FIT'ler konusunda popüler bir destinasyon haline geldiğine dikkati çekti.

"Türkiye ayrıca MICE (toplantı, sergi ve konferans amaçlı seyahatler) ve Hint düğünleri için de popüler bir ülke haline geldi. Bu bağlamda Türkiye'nin 2019'da ev sahipliği yaptığı Hint düğününün sayısının 30 olduğunu söylemek isterim. Bu büyüme oranını sürdürmek için 2021 ve 2022'de FIT, MICE ve düğünler için daha özel etkinlikler yapacağız." ifadelerini kullanan Büyükelçi Sunel, Türkiye'nin doğal sahillerinden mavi sularına binlerce yıl geçmişi bulunan tarihi alanlarının dünya genelinde ziyaretçileri her yıl tatil için Türkiye'ye çektiğini belirtti.

Sunel şöyle devam etti:



"Türkiye'nin Hindistan ile çok özel bir iş birliği var. Hem Türkiye hem Hindistan mutfak, insanlarımızın genel karakteristiği, konukseverlik hatta dil bakımından birçok ortak noktaya sahip. İki dilde aynı ya da benzer 9 binden fazla kelime var. Sufizm iki ülkenin müzik ve kültürünü birbirine bağlayan başka bir bağ. Türk dizileri Hindistan'da çok popüler aynı şekilde Bollywood da Türkiye'de popüler. Son birkaç yılda Türkiye'deki düğün destinasyonu sayısında artış oldu. Bu ortak noktaların yanı sıra görülecek, keşfedilecek pek çok şey Türkiye'yi Hint yolcular arasında popüler bir destinasyon haline getirdi."

- TÜRKİYE, GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYON PROGRAMI'INI İLK TANITAN ÜLKELERDEN BİRİ

Türkiye turizm sektöründeki yeni gelişmeleri aktaran Büyükelçi Sunel, 2020 yılı ortalarına doğru devreye alınan ve Türkiye'nin turizm endüstrisinin güvenlik protokollerinin merkezinde yer alan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı hakkında bilgi verdi.

"Türkiye dünyada turizm endüstrisi için Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı ilk tanıtan ülkelerden biri. Bu sertifika ulaşımdan, barınmaya, tesislerin çalışanlarının ve yolcuların sağlık şartlarına kadar geniş biri önlemi kapsıyor." diyen Büyükelçi Sunel, bu programın hem yurt içi hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin güvenliğini sağladığını, program sayesinde yıl sonuna kadar 25 milyon yabancı turiste ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükelçi Sunel, Türkiye'nin bir açık hava müzesi olduğunu dile getirerek, ülkeye ilk gelen turistlere Antalya, İstanbul ve Kapadokya'yı gezmeyi, güneş, kum ve sahil sevenlere, Marmaris, Çeşme, Bodrum ve Fethiye dahil Ege ve Akdeniz sahillerini, gün batımı, sıcak hava balonu gezisini sevenlere Kapadokya'yı, otantik Türk mutfağının lezzetini tatmak isteyenlere Gaziantep'i tavsiye etti.

İnsanlık medeniyetinin erken tarihiyle ilgilenenlere Göbeklitepe'yi öneren Sunel, Türkiye'nin dünya standartlarında oteller, restoranlar, el değmemiş sahiller, dağlar, macera sporları, gece hayatı ve benzeri konularda görülecek ve keşfedilecek çok şeye sahip olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Sunel, Türk mutfağının dünyada en zengin ve çeşitli mutfağı sayıldığına işaret ederek, Akdeniz yemeklerinin dışında lezzetlere sahip olduğunu, vejetaryenler için zeytinyağlı yemekler başta olmak üzere çeşitli sebze yemeklerinin olduğunu aktardı.

Türkiye'nin küresel alanda tanıtımı konusuna da değinen Büyükelçi Sunel "Stratejimiz basit, 'iletişim kur ve sergile'. Sosyal medyada çok aktifiz. Tüm önemli pazarlardaki ilgili kişilerle irtibata geçiyor, tanıtım turu ve çalışmalar yapıyor, Türkiye'nin küresel alanda görselliğini artırabilecek tüm platformlarla iş birliği yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.