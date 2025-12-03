İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4492
  • EURO
    49,568
  • ALTIN
    5741.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye–Özbekistan hattında yeni işbirliği mesajları: Kurtulmuş ve İsmailov bir araya geldi
Politika

Türkiye–Özbekistan hattında yeni işbirliği mesajları: Kurtulmuş ve İsmailov bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir araya geldi.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Türkiye–Özbekistan hattında yeni işbirliği mesajları: Kurtulmuş ve İsmailov bir araya geldi
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'ın Buhara kentinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni'nin ardından Ali Meclis Yasama Meclisi Başkanı İsmailov ile görüştü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü'nün, Türkiye Özbekistan arasındaki dostluğun ve kardeşliğin çok açık bir nişanesi olduğunu belirten Kurtulmuş, Özbekistan ile hemen her alanda müşterek çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev döneminde Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin kalıcı hale geldiğini dile getiren Kurtulmuş, iki ülke arasında her alanda var olan işbirliğinin, eğitim alanındaki somut göstergesine bugün şahit olmaktan da kıvanç duyduklarını belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.