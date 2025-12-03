Türkiye–Özbekistan hattında yeni işbirliği mesajları: Kurtulmuş ve İsmailov bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'ın Buhara kentinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni'nin ardından Ali Meclis Yasama Meclisi Başkanı İsmailov ile görüştü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü'nün, Türkiye Özbekistan arasındaki dostluğun ve kardeşliğin çok açık bir nişanesi olduğunu belirten Kurtulmuş, Özbekistan ile hemen her alanda müşterek çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev döneminde Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin kalıcı hale geldiğini dile getiren Kurtulmuş, iki ülke arasında her alanda var olan işbirliğinin, eğitim alanındaki somut göstergesine bugün şahit olmaktan da kıvanç duyduklarını belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da yer aldı.