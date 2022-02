Türkiye'ye 1 milyar 150 milyon liralık dev proje... Başkan Erdoğan: 40 dakika süren ulaşım 5 dakikaya düşecek

5 Şubat 2022 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 14:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek

Ülkemizi üretim, istihdam ve cari fazla yoluyla büyüterek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasındaki yerimizi alacağız

Gelişmelere göre enflasyon farkı olmak üzere, tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz

Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı etkisiz hale getirdik

Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum

Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Müsterih olun bugünkü sıkıntıları da sorunları da çözecek olan biziz

Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileri taşıdıysak bugünkü sorunların çözümünü de bulacağız

Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz. Milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız

Enflasyonda hiç istemediğimiz bir yükseliş yaşandı, buna karşı her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık

Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için tam 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık

Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması üzerine, en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır

Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ne istediğidir. Milletimizin her derdi her acısı her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir

