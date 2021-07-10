Türkiye'ye dengeleri değiştirecek ziyaret

10 Temmuz 2021 Cumartesi 07:46 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 07:46

İsrail zulmünü görmezden gelenlere inat her daim Filistin'in sesi olan Türkiye, Filistinlilerin huzur ve refahı için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Dün başlayıp iki gün sürecek görüşmelerde Filistin'deki insani durum ve İsrail- Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

KRİTİK SÜREÇ

Abbas'ın görevden ayrılacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile iki gün önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ile Filistin arasında yakında barış sağlanacağına dair umudunu dile getirdiği bildirildi. Abbas, geçtiğimiz gün de ABD heyeti ile bir araya gelerek barış sürecini ve Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Abbas'ın Filistin ile İsrail arasında nadir olarak gerçekleştirilen temas ve ABD'li heyetle görüşmesinin hemen ardından Türkiye'ye gelmesi dikkat çekiyor. Dünyanın her noktasındaki insani dramlara karşı sesini ilk yükselten ülke olan Türkiye, Filistin ile İsrail arasında barışın sağlanması için İsrail'in işgalci politikalarından vazgeçmesi gerektiğini vurguluyor.

3 KOLDAN İNSANİ YARDIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas görüşmesinde Filistin'deki insani durum ele alınacak, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Filistin halkının yaralarını sarmak için insani yardımların ülkeye ulaşması noktasında büyük çaba harcayan Ankara, 2005'ten bu yana Filistin'e yönelik resmi kalkınma yardımları, TİKA Başkanlığı eşgüdümünde Ramallah'ta açılan bir Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla sürdürüyor.

Öte yandan Kudüs ve Gazze'de bulunan Kızılay'ın Delegasyon Ofisleri ile Türkiye'nin sağladığı fonlar, yabancı donör katkıları ile Gazze Şeridi'ne yönelik başarılı kalkınma ve insani yardım projeleri yürütülüyor. AFAD ise, BM aracılığıyla gıda yardımı faaliyetlerine devam ediyor.

İSRAİL SEÇİMLERİ ENGELLEDİ

Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimler Abbas'ın Türkiye temaslarında fikir alışverişinde bulunulacak konular arasında. Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzaladı. 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler, İsrail'in, Filistin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapılmasına izin vermemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Filistin hükümeti, Batı Şeria'da olduğu gibi Kudüs'te de seçimleri yapmak istediğini ifade ediyor.

ABBAS, ABD HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Kongresi heyetiyle barış sürecini ve Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı. Abbas, Ramallah'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks liderliğinde, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti temsilcilerinin olduğu 11 kişilik heyet ile bir araya geldi. Abbas, "Filistin tarafının, Uluslararası Dörtlü Komisyon'un (ABD, Rusya, BM, AB) gözetiminde ve müzakereler yoluyla, uluslararası meşruiyet kararlarına dayalı kapsamlı barışın sağlanması konusundaki taahhüdünü" dile getirdi.