Türkiye'ye destek verdi, Yunanistan'ı uyardı: Adaları silahlandırmayı bırakın

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, Azerbaycan ve KEİPA'nin deprem bölgesine yönelik yardımlarını, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki toprak bütünlüğü sorununu ve Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'ın hiçbir zaman kendini Türkiye'den ayrı görmediğini daima iki devlet bir millet şiarı ile hareket ettiğini dile getiren Hajiyev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendilerini çok derinden üzdüğünü söyledi.

Hajiyev, "Şüphesiz acımız sonsuz ama ben inanıyorum ki biz bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Hep beraber yaralarımızı saracağız." dedi.

Azerbaycan'ın depremin ilk gününden itibaren bölgeye intikal etmeye başladığını kaydeden Hajiyev, kurtarma ekipleri ve gönüllülerin Türk halkıyla tek yürek şekilde seferber olduğunu anlattı.

Hajiyev, KEİPA'nin deprem bölgesine yaklaşık 1 milyon lira nakdi yardım yaptığını, teşkilat çalışanların ise aralarında topladıkları paralarla bir tır ilaç aldıklarını ve bunları Adıyaman'a ulaştırdıklarını aktardı.

KEİPA başkan yardımcısı, Türkiye delegasyonu başkanı ve sekretarya çalışanlarıyla birlikte deprem bölgesine gittiklerini anlatan Hajiyev, "İnsanlar bu büyük felakette sevdiklerini kaybettiler. Sağ çıkanların acıları hala çok taze. İnsanlar hemen yerleşik hayata geçmek istiyorlar ki bu onların en doğal hakkı fakat şöyle de bir gerçek var depremin vurduğu alan çok büyük, 13 milyon kişi etkilendi. Dolayısıyla yeniden onarım biraz zaman alacaktır. Bazı zorlukların olması kaçınılmaz." diye konuştu.

Hajiyev, güçlü bir devlet olan Türkiye'nin depremin yarattığı krizin üstesinden en kısa zamanda geleceğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzede evlerini bir yıl içinde tamamlayacağına dair inancının tam olduğunu söyledi.

Asaf Hajiyev, şöyle devam etti:

"Türkiye güçlü bir devlet, NATO üyesi bir ülke. Şu süreçte bazı zorluklar yaşanıyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir sorun değil. Tüm ülkelerin ekonomilerinde daralma var. Dünya ciddi bir krizle karşı karşıya. Herkes bu ekonomik daralmadan şikayetçi ama ben Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi olduğuna inanıyor ve bu krizin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Türkiye güçlü bir ülke. Türk halkı birlikte hareket ettiğinde neleri başarabileceğini biz bu depremde çok net bir şekilde gördük. Türkiye bu krizden eninde sonunda çıkacak."

- "ERMENİSTAN İLE SORUNLARIN SULH YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ"



Hajiyev, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, iki ülke arasındaki toprak bütünlüğü anlaşmazlığının artık kökten çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Katalonya'nın bağımsızlık talebini hatırlatan Hajiyev, "Avrupa Birliği İspanya'nın yanında durdu ve talebi 'kabul edilemez' olarak niteledi. İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygı duyanlar, konu Karabağ olunca Karabağ'ın Ermenilere verilmesi çağrısını yaptı. İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygı duyanlar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne de saygı duymak zorundalar. Aksi durum çifte standart olur, başka açıklaması da olmaz." ifadelerini kullandı.

Hajyev, Azerbaycan'ın Karabağ savaşı ile işgal altındaki topraklarının büyük bir bölümünü aldığını belirterek, Ermenistan'ın diyaloğa yanaşmaması durumunda Azerbaycan'ın geri kalan toprakları almak için güç kullanmaktan kaçınmayacağını söyledi.

Hiçbir zaman savaştan yana olmadıklarını vurgulayan Hajiyev, "Tabii ki Ermenistan ile yeni bir savaşa girmek istemiyoruz çünkü her savaşta gençlerimizi kaybediyoruz. Biz Ermenistan ile sorunların sulh yoluyla çözülmesinden yanayız. Umuyoruz Ermenistan savaş yoluyla değil, masada ve diyalogla geri kalan topraklarımızı iade eder." ifadelerini kullandı.

Hajiyev, muhalefet, Karabağ Ermenileri ve diasporanın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'i etkisi altına aldığını, hükümetinin, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz." şeklindeki açıklamalarını sabote ettiğini ve ülkeyi savaşa sürüklemeye çalıştıklarını söyledi.

Ermenistan'ın en kısa zamanda Azerbaycan topraklarını geri vermesi gerektiğini kaydeden Hajiyev, "Kanaatimce Ermenistan için en doğru yol bu çünkü ekonomisi bitmiş, zor durumda ve yoksul bir ülke. Bir an önce Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini düzeltsinler, ekonomik işbirliği kursunlar ve bu ekonomik çıkmazdan kurtulsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "YUNANİSTAN'IN ADALARI SİLAHLANDIRMAYI BIRAKMALI"



Hajiyev, Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma, adaları silahlandırma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Türkiye ile girdiği gerilime değinerek, bu sorunun uluslararası yasalara göre bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik gerilim politikasını boş bir çaba olarak niteleyen Hajiyev, şunları söyledi:

"Tabii ki Yunanistan'ın adaları silahlandırması, kara sularını 12 mile çıkaracağına dair açıklamaları yabana atılacak konuşmalar değil ancak bu Yunanistan'ın klasik gerilim politikası, başka bir açıklaması yok çünkü NATO üyesi iki ülkenin sıcak bir çatışma ortamına gireceğini düşünmüyorum. Yine de Yunanistan bu söylemlerinden vazgeçmeli ve adaları silahlandırmayı bir an önce bırakmalı. Bu ülke uluslararası anlaşmalara uygun hareket etmek zorunda bunun başka çözüm yolu yok."

Hajiyev, Yunanistan'ın yarattığı gerilime Birleşmiş Milletlerin (BM) müdahalede bulunması gerektiğinin altını çizerek, "BM'ye ciddi bir görev düşüyor. Bu konuda bir an önce somut adım atmalı. Yunanistan'a uluslararası anlaşmalara uygun hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunmalı." dedi.

- "TÜRKİYE ÇOK SABIRLI BİR ÜLKE"



Türkiye'nin Yunanistan'ın bu tür eylemlerine karşı uluslararası anlaşmaları gündeme getirdiğini hatırlatan Hajiyev, Yunanistan'ın fevri hareketlerine karşılık vermediğini ve olası bir savaşın önüne geçtiğini ifade etti

Hajiyev, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye çok sabırlı bir ülke, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sabırlı bir lider. Tüm dünya da biliyor ki Türkiye'ye sabırlı bir ülke ve bu sabır iki ülke arasındaki olası bir savaşı önlüyor. Yine tekrarlıyorum iki ülke arasında bir savaş olasılığı zor. İki tarafın da sulh içinde sorunları çözeceğini düşünüyorum. Aksi bir durum Yunanistan için çok büyük bir yıkım, büyük bir felaket olur. Türkiye, büyük ve güçlü bir devlet. Kimsenin gücü yetmez onunla savaşmaya."