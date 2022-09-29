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Politika

Türkiye'ye kritik görev: Yönetim kuruluna seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.

DHA29 Eylül 2022 Perşembe 17:50 - Güncelleme:
Türkiye'ye kritik görev: Yönetim kuruluna seçildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz, UAEA Yönetim Kurulu'na 2022-2024 döneminde görev almak üzere seçilmiştir. UAEA'nın Viyana'da düzenlenmekte olan 66'ncı Genel Konferansı'nda bugün yapılan seçimler neticesinde ülkemiz, Batı Avrupa Grubu'ndan Danimarka ile birlikte bu görevi üstlenmiştir. Türkiye Yönetim Kurulu'nda son olarak 2015-2017 yıllarında görev almıştı. Ülkemizin UAEA Yönetim Kurulu üyeliği, Ajans'ın mevcut konjonktürde önemi daha da artan çalışmalarına ve amaçlarına katkı sağlamaya dair güçlü irademizi ortaya koymaktadır" denildi.

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