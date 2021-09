Milliyet 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:07 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:10

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabowski, Fransa'nın başkenti Paris'te Emmanuel Macron ve Fransız First Lady Brigitte Macron'la bir araya geldi.

İki günlük resmi ziyaret sırasında Yunan resmi televizyonu ERT'ye açıklama yapan Başbakan Miçotakis, Doğu Akdeniz'de sakin bir sonbahar beklentisi içerisinde olduğunu söyledi.

Miçotakis, "Sakin bir yaz geçireceğimizi öngörmüştüm, neden sakin bir sonbahar, sakin bir güz de geçirmeyelim? Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sonuçta kimseye faydası olmayacağını Türkiye'nin anladığına inanıyorum" dedi.

Yunan Başbakan "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullansa da, Salı günü sabah erken saatlerinde Paris ve Atina arasında varılan yeni anlaşma dünyaya duyuruldu.

Reuters haber ajansı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'nin imza attığı görüntüleri televizyon görüntüleriyle ekrana getirdi.

Hemen ardından Yunanistan ve Fransa arasında üç yeni savaş gemisi alımı için anlaşmaya varıldığını 'son dakika' koduyla geçti. Anlaşmanın iki ülkenin egemenliğini güçlendireceğini kaydeden Macron, saldırı ve ihlallere karşı Yunanistan'la işbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi.

FATURA 3 MİLYAR EURO

Doğu Akdeniz krizinde en büyük desteği Fransa ve ABD'den gören Yunanistan, Paris yönetiminden altısı yeni 18 rafale jeti satın aldı. Jetlerden ilki bu yaz Atina'ya teslim edildi.

Donanmaya yeni savaş gemileri almayı ve modernize etmeyi uzun süredir planlayan Yunanistan'ın birçok ülkeden teklif aldığı, yerel medyaya yansımıştı.

Fransız savaş gemilerini seçtiğini basın toplantısında açıklayan Kiryakos Miçotakis, üç Belharra fırkateynini kapsayan anlaşmaya bir adet daha ekleme ihtamilinin bulunduğunu söyledi. Reuters, Yunanistan'ın Fransa'ya 3 milyar euro ödeyeceğini bildiriyor.

DENİZALTI MEİS ETRAFINDA

Kathimerini gazetesi, Yunanistan'a en büyük askeri desteği veren ve kalıcı üsler kurmaya hazırlanan ABD'nin söz konusu anlaşmaya dair bilgilendirildiğini özel haberiyle okuyucularına aktardı.

Yunan medyası ayrıca, Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis Adası'nın etrafında seyreden Papanikolis sınıfı bir denizaltının fotoğraflarını 'Savunma ve caydırıcılık her yerde' cümlesiyle paylaştı. Kaş ve Meis arasında yalnızca üç kilometre mesafe bulunuyor.

YUNAN MEDYASI: MACRON ARKASINDA DURDU

Milliyet'te yer alan habere göre, İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte kiraladıkları sismik araştırma gemisini Türk deniz sahasına gönderen Yunanistan'ı cesaretlendiren ülkenin Fransa olduğu, hafta sonu Yunan medyasında manşetten verilmişti. Kathimerini gazetesi, Türk fırkateyni Oruç Reis tarafından Akdeniz'de önü kesilen Nautical Geo araştırma gemisini Fransa'nın desteklediğini manşet haberiyle duyurdu.

Kathimerini'ye göre, Paris yönetimi son 24 saat içerisinde Atina'ya destek mesajı gönderdi ve Girit Adası'nın doğusunda devam eden keşif çalışmalarının arkasında durduğunu belirtti.

Yunanistan'a destek mesajı gönderen diğer ülkeler ise beklendiği gibi İsrail ve Mısır oldu. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a bizzat mesajı iletti.

Müttefiki Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de birçok tatbikat gerçekleştiren Fransa, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gözdağı için Charles de Gaulle uçak gemisini bölgeye göndermişti.

HARİTA GÖSTERDİLER

Nautical Geo gemisinin durdurulması üzerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet eden Yunanistan, New York'ta gerçekleşen olağanüstü buluşmada AB bakanlarına bir harita sunmuştu. To Vima gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias New York'taki BM zirvesinde AB'li mevkidaşlarıyla olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçen hafta Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'e anında karşılık veren Ankara, Girit Adası'nın doğusunda bulunan araştırma gemisini Oruç Reis fırkateyni ile durdurmuştu.

Oruç Reis fırkateyni, Malta bayraklı araştırma gemisi Nautical Geo'ya telsiz mesajıyla bölgeden ayrılması gerektiğini iletti, aksi halde müdahale edileceğini aktardı. Fransa'dan kiralanan araştırma gemisi Nautical Geo, bunun üzerine bölgeden ayrılıp Girit Adası'nın doğusundaki Kandiye'de bir limana demirledi.

Malta bayraklı araştırma gemisinin sonraki durağı ise, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki bölge olacak. Türkiye karşıtı üç ülke, geminin çalışmalarını EastMed doğalgaz boru hattı projesinin parçası olarak gösteriyor.

Nautical Geo'nun bulunduğu konum, Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşması gereğince Türk kara suları içerisinde. Atina ise Mısır'la vardığı anlaşma sonucu bölgede hak iddia ediyor.

EGE DENİZİ'NİN ORTASINA ABD ÜSSÜ

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'ın imdadına koşan ABD, uçak gemisiyle çıkarma yaptığı Girit Adası'nda yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor. Batı Trakya ve Ege Denizi'nde atılacak adımlar ise, gündeme bomba gibi düştü. Washington ve Atina arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kathimerini gazetesi, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne yeni bir deniz üssünün inşa edileceğini özel haberiyle duyurdu.

İnşa edilecek yeni deniz üssüyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kalıcı olmayı hedeflediğini kaydeden Kathimerini'ye göre, Atina yönetimi devasa bir savaş gemisi filosunu söz konusu üsse konuşlandırmayı planlıyor.

Kathimerini, Yunanistan'ın Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası (Skyros) ile Suda Üssü arasında bir birleşme için ABD tarafına yoğun şekilde baskı yaptığını da yazdı.

Habere göre, Atina yönetimi halihazırda Suda Üssü'nde bulunan ABD birliklerinin Yunanistan'ın ortasındaki Larissa veya daha kuzeydeki Dedeağaç'a yerleşmesini talep ediyor.

Ancak Yunanistan'ın bir numaralı hedefi, ABD güçlerinin Ege'nin tam ortasında yer alan İskiri Adası. Kathimerini, taraflar arasındaki müzakerelerin 14 Ekim'de sonuçlanacağını bildiriyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın söz konusu günlerde Washington'a gitmesi beklenirken, ortak askeri işbirliği anlaşmasının beş yıllık bir dönemi kapsayacağı kaydediliyor.

KALICI ÜSLER KURULUYOR

Kathimerini, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne Dışişleri Bakanı ve uçak gemisi gönderen ABD'nin Yunanistan'da askeri varlığını kalıcı olarak artırmaya hazırlandığını geçtiğimiz aylarda manşetten duyurmuştu. Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un stratejik hedefinde kalıcı ve dönüşümlü askeri üslerin kurulması vardı.

Halihazırda Girit'teki Suda Üssü'nün yanı sıra kuzeydeki Dedeağaç limanını kullanan ABD ordusu, Larissa ve Stefanovikeio'daki hava üslerine de savaş uçaklarını indiriyor. Kathimerini, ABD'ye dört ayrı üs daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazmıştı.

Kathimerini, Yunanistan'ın İsrail'den kiraladığı insansız hava araçlarıyla üs kurduğu Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'nın ABD'nin gözünü diktiği adreslerden biri olduğunu da aktarmıştı. Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde konuşlanan ABD özel kuvvetler askerleri için yedek üs olarak ise, kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyordu.

ABD ÇOK İSTEKLİ!

New Post yayın organı ise, ABD'nin Batı Trakya'daki Dedeağaç'ta bir askeri üs için çok istekli olduğunu ve söz konusu hamlenin doğrudan Karadeniz'deki stratejik planın yansıması olduğunu yazdı.

New Post'a göre, Larissa'daki askeri üs ABD dronelarına ev sahipliği yapacak. Amerikan insansız hava araçları Yunan F-16'ları ve NATO sistemleriyle de entegre hale getirilecek.

TÜRKİYE'NİN F-35'LERİ YUNANİSTAN'A!

Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, yeni bir hamleye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden bu yana neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki Suda Üssü'ne gönderdi. Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt ise bulduğu her fırsatta Yunanistan'a desteğini gösterdi, savaş uçaklarına binip gezdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı tarafından sunulan bir tasarı Atina'yı sevinçten çılgına çevirdi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri işbirliğini daha da artırmayı hedefliyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri işbirliğini daha da artırmayı hedefliyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Yunan ordusunun modernizesi için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan tasarı, Washington'ın donanma gemileri için de devreye girmesini gündeme getiriyor. Tasarıdaki en dikkat çekici yer ise, Türkiye için üretilen F-35 jetlerinin Yunanistan'a verilmesi oldu. Yunan medyası, 'ABD'den Türkiye'ye sesli mesaj' başlıklarıyla tasarıyı duyurdu.

Türkiye karşıtı tasarıyı hazırlayan Senato Dışilişkiler Komitesi Başkanı Menendez, ayrıca Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğine ABD'nin de katılmasını önerdi.

ABD F-15'LERİ TÜRKİYE SINIRINDA

Doğu Akdeniz krizinin tırmanmasıyla ABD'nin arkasına gizlenen Yunanistan, Amerikan ordusuna ait savaş uçaklarını Türkiye sınırında uçurararak yeni bir skandala imza attı. ABD uçak gemileri ve savaş gemilerinin üssü haline gelen Girit'ten havalanan F-15 jetleri, Türkiye'nin silahlandırılmasını istediği Kos, Rodos ve Midilli gibi adaların üzerinde uçtu. Yerel medya, Poseidon's Rage 21 tatbikatı çerçevesinde gerçekleşen uçuşlarla Washington'ın Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini ve Atina'nın yanında saf tuttuğunu yazdı.

ABD F-15 jetleri Yunanistan'a ait F-16'larla kanat kanada uçtu, haberlerde tatbikat sırasında tüm Türk savaş uçaklarının Ege Denizi semalarında seyretmesinin engellendiği ileri sürüldü. Türkiye sınırına yakın konumdaki Ege adalarının üstünden alçak uçuşla geçen savaş uçaklarının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, yerel medyada da kullanıldı.

2021'in başından bu yana işbirliğini daha da artıran ABD ve Yunanistan orduları, neredeyse her hafta bir tatbikat gerçekleştiriyor ve söz konusu tatbikatların bazıları NATO bünyesinde.

ABD SAFINI SEÇTİ

USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Mart ayı başında Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suda Üssü'ne Mart ayında demirleyen ABD uçak gemisi USS Eisenhower'ı resmen ziyaret etti. Başbakan Miçotakis'in yanında Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve ABD'nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt vardı.

Yunanistan ve ABD ordusu Türkiye'ye gözdağı vermek için uçak gemisinin de yer aldığı tatbikatlar yaptı, ardından USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirledi. Washington'a geçen yıl F-35 savaş uçakları için resmen başvuran Yunanistan, ayrıca Türkiye korkusuyla bir diğer sıkı fıkı müttefiki Fransa'dan 18 Rafale jeti satın aldı. Türkiye ise ABD tarafından F-35 programından daha önce çıkarılmıştı.

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.