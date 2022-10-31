''Türkiye'ye yönelik teveccühün Balkan ülkelerinde ne denli yüksek olduğunu memnuniyetle görüyoruz''

Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ün ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bytyqi, Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Sağlık Bakanı Bekim Sali, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Üsküp'te çekimi gerçekleştirilen TRT 1 dizisi "Balkan Ninnisi"nin oyuncuları ile çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının seslendirilmesiyle başlanan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Sekizkök, yaptığı konuşmada, Türk ulusunun tarihinde bir siyasal ve toplumsal dönüşümü ifade eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana neredeyse bir asır geçtiğini belirterek, Türkiye'nin 1923'ten itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde her alanda gerçekleştirilen atılımların ve elde edilen kazanımların üzerine yenilerini bina etmek suretiyle ilerlemesini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın, Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in buluştuğu coğrafyada yer aldığını dile getiren Sekizkök, şöyle devam etti:

"Türkiye, bir asır boyunca Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda hareket etmiş ve bundan güç almıştır. Türkiye'yi çevreleyen geniş coğrafyada geçmişte ve günümüzde dünyamıza derinden tesir eden sınamaları hepimiz biliyoruz. Bunlarla baş edilmesi gündeme geldiğinde Türkiye'nin müstesna konumunu görüyoruz. Barış ve istikrarın bölgesel ve küresel planda sağlanması için diplomasi alanındaki çabalarımızı sürdürüyoruz."

Sekizkök, Türkiye'nin aynı zamanda bir Balkan ülkesi olduğunun altını çizdi.

Köklü, tarihi ve beşeri bağları da göz önünde bulundurarak bölge ülkeleriyle ve Kuzey Makedonya ile her alanda iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerine işaret eden Sekizkök, "Türkiye'ye yönelik teveccühün Balkan ülkelerinde ne denli yüksek olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Yine büyük bir mutlulukla görüyoruz ki Makedonya'nın kurucu halklarından olan Türk toplumu, ikili ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir." dedi.

Sekizkök, resepsiyona Türkiye'den katılan sanatçıların da "kültür elçileri" sıfatıyla Üsküp'te çekimleri yapılan "Balkan Ninnisi" dizisinde ülke ve halklar arasında kültürel bağların ne kadar derin, renkli ve canlı olduğunu bir kez daha ortaya koyduklarını ifade etti.

Büyükelçi Sekizkök, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün ecdadının kökleri Makedonya'ya uzanmaktadır. Yine biliyoruz ki Atatürk, gençliğinde Makedonya'nın çok kültürlü, renkli ve hareketli atmosferinde bu toprakların havasını solumuştur. Askeri İdadi'nin seçkin öğrencisi Mustafa Kemal'in manastırda geçirdiği yıllar, onun Büyük Önder olmasına uzanan yolda kişiliğinin ve fikirlerinin şekillenmesinde önemli bir tesir bırakmıştır."