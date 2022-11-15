Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 13 Kasım Pazar günü İstanbul'un en ikonik lokasyonlarından İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla sarsıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Türkiye'yi terörle durduramazlar. Biz çok güçlü bir ülkeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Yalçın, şunları kaydetti:

"Huzur ortamımızı bozarak, kaos çıkarmak için harekete geçen hainler, hak ettikleri karşılığı en şiddetli şekilde görecekler, Türkiye tahmin edilenden de güçlü bir ülke. Yüreklerimizi yakan bu elim hadise sebebiyle sakinliğimizi koruyarak, daha güçlü durmaya gayret ederek, o hainlerin hedeflerine ulaşmalarına müsaade etmeyeceğiz. Güvenlik kuvvetlerimizin olayın hemen ertesi günü saldırının failini yakalaması da güçlü bir ülke olmamızın kanıtıdır. Türkiye gibi bir ülkeyi kimse korkutamaz. Biz millet olarak PKK ile 1984'ten bu yana mücadele ediyoruz. Onun öncesinde de ülkemiz hiç rahat bırakılmadı. Dolayısıyla biz bu tip saldırılara karşı, tek yürek olur ve mücadele ederiz."

- "TÜRKİYE YÜKSELEN YILDIZ"

Prof. Dr. Yalçın, Türkiye'nin 21'inci yüzyılın yükselen yıldızı olduğunu aktararak, "Söz gelimi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiğimiz arabuluculuk rolümüz tüm dünyaya örnek oldu. Zira bu bölge artık savaştan, katliamdan bıkmış usanmış durumda. Artık bölgeye huzur hâkim olmalı. Bunun yolu da Türkiye'nin arabuluculuk rolünden geçiyor. Bazı odaklar da Türkiye'nin bu aktif pozisyonundan rahatsız oluyorlar. Bu nedenle bugün her zamankinden çok fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İnternette ve sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliği konusunda da vatandaşları uyaran Yalçın, böyle dönemlerde bozguncuların işlerini kolaylaştırmak adına dezenformasyon yapan bir kitlenin de olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Yalçın, vatandaşlara sosyal medyada paylaşılan içeriklere temkinli yaklaşmalarını, güvenilir kaynaklar dışında yayılan haberlere inanmamalarını, mümkünse resmî açıklamalardan başka içeriklere itibar etmemelerini tavsiye etti.