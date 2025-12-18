Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden Özgür Özel'e tepki yağdı: Çok kötü bir sicil

Avrupa Sosyalist Partisi'nin AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, bir kez daha ülkesini şikayet etti. Partisinin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandallarını örtbas eden Özel, Türkiye'de demokrasinin baskı altında olduğunu öne sürerek Avrupa'dan Erdoğan'a baskı yapmalarını istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Brüksel'de kendilerinin kardeş partisi kabul ettiği partilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye'ye destek vermesini eleştirdiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir. Sayın Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurt dışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir.

Aynı konuşmada Özgür Özel, Brüksel'deki toplantıya katılan partilere, 'AB'nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye'de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?' diyerek hem gayrimeşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş. Bu büyük bir savrulmadır. Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa'daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrimeşrudur."

Özgür Özel'in, CHP'nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesinin, vahim bir durum olduğunu dile getiren Çelik, "Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

EFKAN ALA: ÖZEL'İN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK TEMELSİZ VE SAYGISIZ İFADELERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'deki açıklamalarını kesinlikle reddediyor ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik temelsiz ve saygısız ifadeleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'deki açıklamalarını kesinlikle reddediyor ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik temelsiz ve saygısız ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü, demokratik ve istikrarlı bir ülke olarak bölgesinde ve dünyada saygın bir konuma sahiptir. Türkiye'nin demokratik kurumları ve milli iradenin meşruiyeti tartışma kabul etmez. Ülkemizin son yıllarda kaydettiği gelişmeler, uluslararası arenada takdirle karşılanmaktadır. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin istikrarı ve refahı için çalışmaya devam etmekte; ülkemizin uluslararası ilişkilerde egemenliğini ve çıkarlarını kararlılıkla yürütmektedir. Türkiye'nin kazanımlarını, siyasi muhalefet adına yersiz ve mesnetsiz iddialara dayandırarak sorgulamaya çalışmak Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye davet anlamına gelir. Bu bağlamda, CHP Genel Başkanı'nın yurtdışında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik kabul edilemez sözlerini şiddetle kınıyor, ülkenin ikinci partisinin Genel Başkanının artık bu alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Türkiye'nin istikrarı ve gücü, demokratik iradesi ve kurumlarıyla tartışılmazdır" ifadelerine yer verdi.