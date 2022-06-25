Kore'de Savaşan Türkler anıtında düzenlenen törene, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, Ankara 4. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, büyükelçiler, askeri ataşeler, askeri derneklerin temsilcileri ve Kore gazileri katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende, anıta çelenk konuldu.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee, burada yaptığı konuşmada, binlerce yıllık tarihi bağları olan Güney Kore ve Türkiye'nin, 1957'de diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana dost, kardeş ve ortak olarak özel ilişkiler geliştirdiğini hatırlattı.

Bu yıl iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 65. yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Lee, iki ülkenin ortak tarihinden en önemli anının, Kore Savaşı olduğunu vurguladı.

- "SİZLER OLMADAN BUGÜNKÜ KORE ASLA MÜMKÜN OLAMAZDI"

Lee, Kore Savaşı gazilerinin fedakarlıkları ve katkılarının, iki ülke ilişkilerinin "güçlü temelini" oluşturduğunu belirterek "Sizler olmadan bugünkü Kore asla mümkün olamazdı. Sayenizde Kore, yıkımından refah bir ülkeye dönüştü, enkazdan güçlü bir ekonomik güç ortaya çıktı. Trajediden özgür ve demokratik bir toplum doğdu. Bunlar sizin bize verdiğiniz armağandır. Biz Koreliler bunu asla unutmayacağız. Biz Koreliler sizleri hep iyi hatırlıyoruz." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da Kore Savaşı'nda Kore halkının Türk askerini çok yakından tanıdığını belirterek kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı Kore halkının Türk askerini her zaman takdir ettiğini söyledi.

Şehit ve gazilerin kahramanlıklarını hatırlatan Yumuk, Türk askerinin savaşta birçok muharebe görevini başarıyla yerine getirdiğini ve birçok başarıya imza attığını dile getirdi.

Yumuk, "Askerlerimiz Kore'de sadece savaşmamıştır. Türk askeri, savaşın getirdiği zorluklar karşısında açlık ve yokluk çeken Kore halkının her zaman yanında olmuş, onlarla kumanyasını paylaşmıştır. Türk askeri, savaşta anne ve babasını kaybeden çocukların eğitimiyle de ilgilenmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kore-Türkiye Dostluk Korosu müzik dinletisi sundu.

Tören, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.