Türklerden oy almak için akıl sınırlarını aştılar! Büyük saygısızlık

27 Ağustos 2021 Cuma 08:09 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 08:09

Genel seçim sürecine giren Almanya'da aşırı sağcı AfD'den aday olan Goldhammer, Atatürk'ün fotoğrafını afiş yapıp "Atatürk de AfD'ye oy verirdi" diye yazdı, Türkler ve Almanlar ayağa kalktı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi, Atatürk'ün, ırkçı ve azınlık düşmanı parti AfD tarafından çirkin bir kampanyaya alet edilmesi büyük kriz çıkardı. Azınlıklardan ve Müslümanlardan nefret eden, parti politikasını ırkçılık üzerine kuran AfD için hazırlanan afiş ülkeyi karıştırdı. Eski bir CDU'lu olan, "AfD'deki Yahudiler" isimli örgütün yönetiminde yer alan Marcel Goldhammer adına, "Atatürk de AfD'ye oy verirdi" yazılı bir seçim afiş çıktı ve bunun sosyal medyada yayılmasını sağlandı. Atatürk'e ırkçı izlenimi verilmek istenen afişe büyük tepki yağdı, Avrupa'daki Türkler ayağa kalktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Atatürk Türk milliyetçisiydi ve vatanına aşık biriydi ama kesinlikle ırkçı değildi", "AfD'nin tümü rahmetli Atatürk'ün tırnağının altındaki kir olamaz", "Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman ırkçı değildi" yorumlarını yaptı. Bazı AfD'li Almanların afişte Türkçe bir ifadenin yer almasına öfkelenmeleri ve "Burası Almanya" diyerek öfkelerini dile getirmeleri de dikkat çekti.

ALMANLAR NE DEDİ?

Ronald Glaeser adlı AfD üyesinin Facebook'ta yaptığı paylaşım sonrası, Goldhammer'in afişine çok sayıda Alman'dan da tepki geldi:

Karsten Willeke: AfD için yararlı birşey değil.

Hildegard Rösken: SPD patladı mı? Almanya'nın dili Almanca'dır.

Kathi Muxel: Bundan hoşlanmadım. Mesajlar daima Almanca olmalı.

Patrick Praha: Almanya; senin dilin Almancadır.

Kai Jezior: Bir Türk bile AfD'ye oy vermez. Poster anlamsız.

Georg Wesch: Seçmeni olsa beni kaybederdi.