Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov: Türkiye ve Azerbaycan hükümetine müteşekkiriz

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yapılan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Müzakereler sırasında Türkmenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın uluslararası ve bölgesel barış ve güvenlik ilkelerine olan güçlü bağlılığını teyit ettiklerini ifade eden Meredov, "Bununla ilgili üçlü toplantıda Orta Asya, Hazar ve Karadeniz bölgelerindeki siyasi durumun düzeltilmesinde olumlu etkimiz olduğunu belirttik." dedi.

Meredov, Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler ile etkin bir işbirliği yürüttüğünü belirterek "Taraflar, Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlar ve bölgesel yapılar çerçevesinde siyasi girişimleri koordine etme konusunda mutabık kaldılar." diye konuştu.

Son 15 yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkmenistan'ın önerisiyle 20 kararnamenin kabul edildiğini aktaran Meredov, "Bu kararlar, uluslararası ve bölgesel güvenliği desteklemek, sürdürülebilir kalkınmayı ve barışı güçlendirmeyi amaçlamakta. Bu konuda Türkmenistan'a verdikleri destek için Türkiye ve Azerbaycan hükümetine müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik işbirliğinin önemine değinen Meredov, "Günümüzde enerji, ulaşım ve haberleşme sistemleri dünyanın stratejik konuları olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu üç ülkenin bu önemli alanlardaki işbirliğinin Avrasya bölgesinde ekonomik gelişime yeni bir ivme kazandıracağı açıktır." değerlendirmesini yaptı.

Meredov, "Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan devletlerinin, dünya pazarına enerji kaynaklarını sağlamak için dengeli ve çeşitlendirilmiş bir sistem oluşturma ilkesine bağlı olduklarını teyit ettik." dedi.

Meredov, "Bu bağlamda, bu planların uygulanması için ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve ortak anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardık." diye konuştu.

Üç ülkeyi yakından ilgilendiren ve büyük önem taşıyan Asya ve Avrupa arasında geçiş koridorları oluşturma konularına da masaya yatırdıklarını kaydeden Meredov, şöyle devam etti:



"Üç ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesi ve ortak yatırımların hayata geçirilmesi, verimli üretim operasyonları için gerekli koşulların yaratılması için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu ifade ettik."

Zirvenin başarıyla gerçekleştirildiğini ve belgelerin imzalandığını kaydeden Meredov, "Üç kardeş ülkenin üst düzey işbirliği sonucunda ilişkilerini daha da yakınlaştıracağına inancımız tamdır. Bu bağlamda, ülkelerimizin hedeflerine ulaşmak için tüm imkanlara sahip olduğunu vurguluyorum." ifadelerini kullandı.