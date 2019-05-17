'TÜSİAD’ın yaptığı istatistik cinliğidir'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri iftarına katıldı, ön çarpıcı açıklamalarda bulundu:

TERÖRLE MÜCADELE: Geçtiğimiz günlerde, annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği, vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp, adalete teslim ettik. Kesintisiz operasyon politikasıyla teröristlere çok ağır darbeler vurduk. Sadece son 2,5 yıl içinde 16’sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Suriye’nin kuzeyinde de Türkiye’ye komşu bir terör koridoru oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Suriyeli Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini, yeni sömürge heveslerinin insafına teslim etmeyeceğiz. FETÖ’cü alçaklardan, işledikleri cinayetlerin hesabını, hukuk önünde soruyoruz. Örgütün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar derinleşerek devam ediyor.

HESAP VERECEKLER: Yurt dışında ise elimizdeki tüm diplomatik, hukuki ve istihbari imkanları kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ’cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar, vatan, millet düşmanları asla huzur bulamayacaklar. Nasıl ülkemizde inlerine girdiysek, yurt dışında da bu şebekenin iplerini pazara çıkarıyoruz. Bir dönem sağ-sol kavgasıyla, bir dönem mezhepçilik fitnesiyle, son 34 yıldır da bölücü emellerle milli birliğimizi parçalamak isteyenlere hamdolsun bekledikleri fırsatı vermedik.

İSTANBUL SEÇİMİ: Ülkemizin içinde bulunduğu hassas süreç yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Burada siyasi kaygılardan bağımsız olarak çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, 23 Haziran’da İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Sadece milletimizin değil, tüm dünyanın gözleri bu seçimlere dikilmiş vaziyette. Onlar kendi işlerini bıraktılar, bizimle uğraşıyorlar. Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler bakıyorsunuz son günlerde farklı konulardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz.

ASLA DOĞRU DEĞİL: Seçim öncesinde yalan yanlış haberlerle insanların sinir uçlarıyla oynanıyor. Sosyal medya manipülasyonlarıyla toplumsal gerilimi tırmandırmak için çok yoğun çaba harcanıyor. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır. Seçim güvenliğinin temini noktasında bugüne kadar takdire şayan bir başarı yakalayan emniyet teşkilatımızı yalan yanlış bilgilerle töhmet altında bırakmak doğru değildir. 23 Haziran öncesinde herkesi bulunduğu makamın ağırlığına uygun şekilde davranmaya davet ediyorum.

HAZIMSIZLIK: TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan’ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye’yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu tür istatistikler çoğunlukla ülkemize karşı yaklaşımlarının asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür. Buna rağmen benzer istatistiklerde Türkiye’nin gerçekten çok iyi olduğu nice alanlar var. Mesela iş yapma kolaylığı bakımından 17 sıra birden yükselerek 190 ülke arasında 43.’lüğe çıktık. Bunu görmez. Ekonomik özgürlükler endeksinde de 180 ülke içinde 68. sıradayız. Bunu görmez. Halbuki bu kişi bizi hep ülkemizi 110’lu, 120’li sıralarda gösteren istatistik eğrileri üzerinden vurmaya çalışır. Beyefendi; 17 yıl önce Türkiye’nin kişi başına milli geliri neydi, bugün Türkiye’nin kişi başına milli geliri ne?

DOLAR KURTARMAZ: Sen o gün neredeydin, ekonomik olarak bugün neredesin? O günden bugüne sadece firman ne kadar büyüdü. Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim ama şunu bilin ki Türkiye’yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz, bu millet sizi kurtarırsa kurtarır. Bunu da böyle bilin.

GEÇMİŞTEKİ ACILARI YAŞATAMAZLAR