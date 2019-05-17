'TÜSİAD’ın yaptığı istatistik cinliğidir'
Başkan Erdoğan, TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan’ın açıklamalarına tepki gösterdi: Buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye’yi karalamak için yapılan istatistik cinliğini üzüntüyle dinledim.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri iftarına katıldı, ön çarpıcı açıklamalarda bulundu:
TERÖRLE MÜCADELE: Geçtiğimiz günlerde, annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği, vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp, adalete teslim ettik. Kesintisiz operasyon politikasıyla teröristlere çok ağır darbeler vurduk. Sadece son 2,5 yıl içinde 16’sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Suriye’nin kuzeyinde de Türkiye’ye komşu bir terör koridoru oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Suriyeli Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini, yeni sömürge heveslerinin insafına teslim etmeyeceğiz. FETÖ’cü alçaklardan, işledikleri cinayetlerin hesabını, hukuk önünde soruyoruz. Örgütün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar derinleşerek devam ediyor.
HESAP VERECEKLER: Yurt dışında ise elimizdeki tüm diplomatik, hukuki ve istihbari imkanları kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ’cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar, vatan, millet düşmanları asla huzur bulamayacaklar. Nasıl ülkemizde inlerine girdiysek, yurt dışında da bu şebekenin iplerini pazara çıkarıyoruz. Bir dönem sağ-sol kavgasıyla, bir dönem mezhepçilik fitnesiyle, son 34 yıldır da bölücü emellerle milli birliğimizi parçalamak isteyenlere hamdolsun bekledikleri fırsatı vermedik.
İSTANBUL SEÇİMİ: Ülkemizin içinde bulunduğu hassas süreç yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Burada siyasi kaygılardan bağımsız olarak çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, 23 Haziran’da İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Sadece milletimizin değil, tüm dünyanın gözleri bu seçimlere dikilmiş vaziyette. Onlar kendi işlerini bıraktılar, bizimle uğraşıyorlar. Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler bakıyorsunuz son günlerde farklı konulardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz.
ASLA DOĞRU DEĞİL: Seçim öncesinde yalan yanlış haberlerle insanların sinir uçlarıyla oynanıyor. Sosyal medya manipülasyonlarıyla toplumsal gerilimi tırmandırmak için çok yoğun çaba harcanıyor. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır. Seçim güvenliğinin temini noktasında bugüne kadar takdire şayan bir başarı yakalayan emniyet teşkilatımızı yalan yanlış bilgilerle töhmet altında bırakmak doğru değildir. 23 Haziran öncesinde herkesi bulunduğu makamın ağırlığına uygun şekilde davranmaya davet ediyorum.
HAZIMSIZLIK: TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan’ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye’yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. Bu tür istatistikler çoğunlukla ülkemize karşı yaklaşımlarının asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür. Buna rağmen benzer istatistiklerde Türkiye’nin gerçekten çok iyi olduğu nice alanlar var. Mesela iş yapma kolaylığı bakımından 17 sıra birden yükselerek 190 ülke arasında 43.’lüğe çıktık. Bunu görmez. Ekonomik özgürlükler endeksinde de 180 ülke içinde 68. sıradayız. Bunu görmez. Halbuki bu kişi bizi hep ülkemizi 110’lu, 120’li sıralarda gösteren istatistik eğrileri üzerinden vurmaya çalışır. Beyefendi; 17 yıl önce Türkiye’nin kişi başına milli geliri neydi, bugün Türkiye’nin kişi başına milli geliri ne?
DOLAR KURTARMAZ: Sen o gün neredeydin, ekonomik olarak bugün neredesin? O günden bugüne sadece firman ne kadar büyüdü. Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim ama şunu bilin ki Türkiye’yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz, bu millet sizi kurtarırsa kurtarır. Bunu da böyle bilin.
GEÇMİŞTEKİ ACILARI YAŞATAMAZLAR
Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat millet olarak daha sıkı kenetlendik. Operasyonlara karşı bugünün Türkiyesi, dünün Türkiyesine göre tıpkı su verilen çelik gibi artık daha dayanıklı, daha dirençli hale gelmiştir. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe de Allah’ın izniyle hiç kimse Türk milletine bir daha geçmişteki acılarını yaşatamayacaktır.
Programın sonunda Erdoğan’a hediye takdiminde bulunuldu.
DEMOKRASİDE ASLA GEDİK AÇTIRMAYIZ
Demokrasi bedelini canla ödeyerek elde ettiğimiz en büyük kazanımdır. Hiç kimsenin siyasi hesaplarla Türk demokrasisinde gedik açmaya, 70 yıllık kazanımlarımızı dinamitlemeye hakkı yoktur. Önümüzdeki günlerde sürecin hassasiyetine binaen herkesimin ama özellikle de sizlerin soğukkanlılığınızı koruyarak vazifenizi en güzel şekilde yapmanız gerekiyor. Ne milletin hakkına gireceğiz ne de milletimizin hakkının gasbedilmesine izin vereceğiz.
ÖZLÜK HAKLARI
Suça ve suçlulara karşı amansız, vatandaşlarımıza karşı ise daima müşfik ve saygılı davranacağız. Sorumluluğumuzun bilinciyle görevimizi hakkıyla nizamnamelere uygun biçimde yapmanın gayretinde olacağız. İnşallah sizlerin yanında olmaya, ekonomimizin imkanları dahilinde özlük haklarınız başta olmak üzere çalışma şartlarınızı iyileştirmeyi sürdüreceğiz.
BİRLİK OLMALIYIZ
82 milyon kardeşliğine titrediği sürece Türkiye’ye yönelik saldırılar, milletimizin çelikten iradesi karşısında hezimete uğrayacaktır. Bunun için sadece devlet adamlarına değil, siyasetçisinden iş dünyasına, çiftçisinden emekçisine kadar, sanatçısına kadar herkese önemli görevler düşüyor.
BAŞKAN’LA AYNI MASADA İFTAR
Başkan Erdoğan’ın masasında iç güvenlik birimlerinde görev yapan personel de oturdu. Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşlik etti.
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