Üç denizde aynı anda Deniz Kurdu tatbikatı

Sivil-Asker-Akademi işbirliği ile 13-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Deniz Kurdu 2019 tatbikatı, 3 denizde birden icra edilecek. Tatbikat, deprem senaryosundan silahlı çatışma senaryolarına kadar geniş bir alanı kapsayacak.

İKİ AY SONRA İKİNCİ TATBİKAT

TSK, 27 Şubat-8 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği tarihinin en büyük deniz tatbikatı Mavi Vatan’dan yaklaşık iki ay sonra ikinci büyük tatbikata hazırlanıyor. 13-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Deniz Kurdu 2019 tatbikatı; Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de üç denizde icra edilecek. Deniz Kurdu 2019 tatbikatının Mavi Vatan tatbikatından daha büyük kuvvetlerle, daha sofistike ve daha büyük yayılma alanında tatbik edileceği belirtildi.

DEPREM SENARYOSUNA HAZIRLIK

Tarihin en görkemli Deniz Kurdu tatbikatına; Kara, Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversiteler de katılacak. Sivil-Asker-Akademi işbirliği ile gerçekleşecek tatbikat, yeni konseptiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya benzetimli tatbikatta, jenerik senaryo ve haritalarla deprem senaryoları, silahlı çatışma senaryoları ile eğitim hedeflerine ulaşmayı sağlayacak bir sistematik kullanılacak.