Uçan Baluk kanatlarına kavuştu
İnsansız hava araçları üreten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı Uçan Baluk’un kanatlarının takıldığını açıkladı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Başkan Yardımcımız Sn. Fuat Oktay’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu arada Uçan Baluk’un kanatları takıldı, üretim hattında ilerliyor. Takipte kalın” ifadelerini kullandı. Uçan Baluk, çift motorlu ve havada 24 saat kalabilecek şekilde tasarlandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.