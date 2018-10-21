Uçan Baluk kanatlarına kavuştu

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Başkan Yardımcımız Sn. Fuat Oktay’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu arada Uçan Baluk’un kanatları takıldı, üretim hattında ilerliyor. Takipte kalın” ifadelerini kullandı. Uçan Baluk, çift motorlu ve havada 24 saat kalabilecek şekilde tasarlandı.