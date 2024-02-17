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Politika

UCM Savcısı Khan ile görüşen Bakan Fidan'dan net uyarı: Dönülemez bir noktada verilen karar felaketi geri çeviremez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile bir araya geldi. Han, UCM olarak hukuku ihlal edenlerden hesap sormakla yükümlü olduklarını dile getirdi. Bakan Fidan da Han'a yasal sürecin zaman alabileceğini anladıklarını ancak Gazze'deki durumun her geçen gün kötüleştiğini, geri dönülemez bir noktaya geldikten sonra Filistin halkı lehine bir karar verilmesinin felaketi geri çeviremeyeceğini ifade etti.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
UCM Savcısı Khan ile görüşen Bakan Fidan'dan net uyarı: Dönülemez bir noktada verilen karar felaketi geri çeviremez
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Ahmed Han ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Fidan, burada Han ile bir araya geldi.

Başsavcı Han, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine dair devam eden süreçle ilgili Fidan'a bilgi verdi. Han, işlendiği iddia edilen suçların araştırıldığını, kurbanlarla görüşüldüğünü aktararak, 2024 yılının davanın seyri bakımından önemine değindi.

Uluslararası toplum tarafından yapılan tüm çağrılara rağmen İsrail'in Gazze'de uyguladığı yöntemlerde bir değişikliğe gitmediğini söyleyen Han, UCM olarak hukuku ihlal edenlerden hesap sormakla yükümlü olduklarını dile getirdi.

Fidan da Han'a yasal sürecin zaman alabileceğini anladıklarını ancak Gazze'deki durumun her geçen gün kötüleştiğini, geri dönülemez bir noktaya geldikten sonra Filistin halkı lehine bir karar verilmesinin felaketi geri çeviremeyeceğini ifade etti.

UCM, Filistin'in beyanı üzerine, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlarla ilgili olarak 3 Mart 2021'de bir soruşturma açıldığını duyurmuştu.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Almanya
  • Karim Ahmad Khan

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