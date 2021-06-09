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Politika

Ukrayna ile anlaşma sağlandı! Türk savaş gemileri bölgeye gidecek

Türkiye ile Ukrayna, iki ülke gemilerinin dostane ziyaretlerini yeniden başlatma konusunda anlaştı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 15:49
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Türkiye ile Ukrayna'nın Karadeniz'de kendilerine ait bölgelerde koordineli görev yapma ve ortak tatbikatlar düzenleme konusunda mutabakat sağladığı ve iki ülke gemilerinin dostane ziyaretlere yeniden başlayacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Sergey Deyneko ile Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Sputnik'in haberine göre, Karadeniz bölgesindeki deniz trafiğine yönelik güncel tehditleri ve meydan okumaları, ülkelerin deniz sınırlarındaki durumu ve iki kurum arasındaki işbirliğinin geleceğini istişare eden taraflar, Karadeniz'de kendilerine ait bölgelerde koordineli görev yapma, ortak arama-kurtarma tatbikatları düzenleme ve gemilerin dostane ziyaretlere yeniden başlaması konusunda mutabakat sağladı.

Kendir, "Çeşitli uluslararası platformlarda işbirliğini sürdürürsek bunun hem ülkelerimiz hem de kurumlarımız için faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

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