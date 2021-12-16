Ukrayna ve Türkiye ilişkilerinin 30. yılını kutluyor

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 11:13 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:13

İki ülke halkları arasında ilk anlaşma, Ukrayna'daki Kozaklar ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 1649'da imzalandı.

Osmanlı İmparatorluğu, 1918 yılında Ukrayna Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkelerden biri olurken akabinde iki ülke karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerini açtı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ise 16 Aralık 1991'de Türkiye, Ukrayna'yı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu ve iki ülke arasında 3 Şubat 1992'de ilk kez diplomatik ilişkiler tesis edildi.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" 1993'te onaylandı.

İki ülke arasında 2011'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi.

Ayrıca Türkiye ve Ukrayna arasında 2017'den bu yana vize muafiyeti ve kimlikle seyahat uygulamasına geçilerek iki ülke vatandaşlarının serbestçe ziyaret edebilmesinin önü açıldı.

Diplomatik ilişkilerin tesisisin 30. yıl dönümü münasebetiyle 3 Şubat 2022'de, devlet başkanlarının katılımıyla 10. YDSK'nın Kiev'de düzenlenmesi bekleniyor.

- DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 30. YIL DÖNÜMÜ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ İMZALANMASI İÇİN BİR FIRSAT

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, pek çok önemli anlaşmanın imzalanmasının beklendiği 10. YDSK toplantısına ilişkin, iki tarafın da Şubat 2022'deki toplantıyı uzun süredir beklenen serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için bir fırsat olarak gördüğüne işaret etmişti.

İlk kez 2020'de Kiev'de iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenen Quadriga formatının ikincisinin, bu ay Ankara'da yapılması bekleniyor.

Ülke liderleri, 5 milyar doları aşan yıllık ticaret hacmi için 10 milyar dolar hedefini koyarken Türkiye'nin sene sonuna kadar 2 milyondan fazla Ukraynalı turisti ağırlayarak bu alanda yeni bir rekora imza atılması bekleniyor.

- "HALKLARIMIZ BUGÜN HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30 yılda çok büyük mesafe katettiğini belirtti.

İki ülkenin ticaret, turizm ve yatırımlarda her gün yeni rekorları geride bıraktığını ifade eden Güldere, "Halklarımız bugün hiç olmadığı kadar yakın. Fakat ülkelerimizin tanışıklığı 30 yıldan ibaret değil, çok daha köklü." değerlendirmesinde bulundu.

Güldere, geleceğe birlikte ilerleyip iki ülke arasındaki iş birliğine yeni başlıklar kattıklarına dikkati çekerek "Ortak geçmişimizden de ilham alıyoruz. Keza Ukrayna'daki soydaşlarımızın mevcudiyeti, ülkelerimiz arasındaki en güçlü köprü. Bu 30 yılda ulaştığımız nokta, iş birliğimizin her geçen gün daha da güçleneceğinin en açık göstergesi." ifadelerini kullandı.