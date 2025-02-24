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Politika

Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği... Bakan Fidan: Çok gerçekçi olmak zorundayız

Bloomberg televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliğine yaklaşımına ilişkin, 'NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız.' dedi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 08:20 - Güncelleme:
Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği... Bakan Fidan: Çok gerçekçi olmak zorundayız
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Fidan, ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın Ukrayna'nın NATO'ya katılma konusundaki ABD yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin soruya Fidan, "Önceki yönetimin de Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yana olup olmadığından emin değilim. O nedenle bu konuda yeni bir politika olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Fidan, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine ilişkin, bu konuyu Avrupalı ortakları ve Ukraynalı dostları ile görüştüklerini, Ukrayna'nın sadece NATO üyesi olma uğruna değil, ülkesinin güvenliğini garanti altına almak için de bunu talep ettiğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine yaklaşımı hakkında Fidan, "NATO üyesi olmak istemelerine bir şey demeyiz ama çok gerçekçi olmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da açıkladığı resmi duruşumuz bu." ifadelerini kulandı.

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