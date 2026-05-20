Pendik ile Tuzla arasında ulaşımı rahatlatması amacıyla planlanan ve Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı ile Aydıntepe mahallelerinden geçmesi öngörülen metro hattının İBB tarafından iptal edilmesi kamuoyunda gündem oldu.

Yıllardır bölgedeki vatandaşların beklenti içinde olduğu hattın iptal edilmesinin ardından Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başkan Cin'in sosyal medya hesabında İbrahim Tatlıses'in "Saza Niye Gelmedin" şarkısına yer vererek metro hattının hayata geçirilmemesine göndermede bulunduğu paylaşım, kısa sürede çok sayıda yorum ve etkileşim aldı. Çamçeşme Mahallesi'nde metro beklentisinin devam ettiği belirtilirken, özellikle Pendik ile Tuzla arasındaki yoğun trafik yükünün her geçen gün arttığı ve İBB tarafından hattın güzergâh değişikliği ve iptalinin ardından ulaşım sorununu daha da büyütebileceği ifade edildi.

Öte yandan, Pendik Belediyesi'nin uzun süredir atıl durumda bulunan Çamçeşme Parkı'nı yeniden düzenleyerek yeşil alan ve sosyal tesis çalışmalarıyla hizmete açtığı belirtildi. Bölge sakinleri, yapılan sosyal yaşam yatırımlarının önemli olduğunu ancak ulaşım konusunda da kalıcı çözümler beklediklerini dile getiriyor.

Vatandaşların Çamçeşme'nin planlanan metro yatırımına kavuşması yönündeki beklentisinin sürdüğü kaydedildi.