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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Buradan aldığımız güçle beraber hem Trabzon'a hem de bütün Türkiye'ye, yetmedi bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz.' dedi.

AA13 Şubat 2024 Salı 19:57 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz
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Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'ü makamında ziyaret eden Uraloğlu, ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Belediye Başkanı Üstün, ziyaret anısına Bakan Uraloğlu'na Sürmene bıçağı hediye etti.

Uraloğlu, daha sonra esnafın sorun ve taleplerini dinledi, yerel seçimlerde destek istedi.

İlçedeki tersanede de incelemelerde bulunan Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı, işçilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Of ilçesinde de ziyaretler gerçekleştiren Uraloğlu, ilçelerdeki problemleri dinlediklerini belirterek, "Ona göre seçim vesilesiyle de dokunmamız gereken arkadaşlarımıza dokunuyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Of'un AK Parti için her zaman kıymetli olduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Of'un duasını almaya geldik. Of'un duasını alıyoruz ondan sonra da oyunu alacağız Allah'ın izniyle. 'Durmak yok, yola devam' diyerek Of'tan bütün batıya doğru devam etmiş olacağız. Cumhurbaşkanı'mız Trabzon'un adayını tanıtırken 'Oy Trabzon, Trabzon' dedi, bu güzel bir şey. Cumhurbaşkanı'mız Trabzon'a her zaman ayrı bir kıymet verdi. Biz de hizmet etmeye çalıştık."

Trabzon'un her zaman desteğini aldıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Trabzon her zaman bizim yanımızda kaya gibi durdu. Allah'ın izniyle biz Trabzon'un duruşunu arkamızda, yanımızda her zaman gördük. Bundan sonra da göreceğimizle ilgili bir şüphemiz yok. Buradan aldığımız güçle beraber hem Trabzon'a hem de bütün Türkiye'ye, yetmedi bütün coğrafyaya hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta'yı da ziyaret etti.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • trabzon

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