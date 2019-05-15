'Ülke bu güne kolay gelmedi'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde çiftçilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftarda bir araya geldi. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

SAFLAR NETLEŞTİ: 15 Temmuz tarihimizde ak koyun ile kara koyunun belli olduğu, safların netleştiği bir gündür. 15 Temmuz bu ülkede gerçek demokratlar ile demokrasiden geçinenler arasındaki farkın ortaya çıktığı bir test günüdür. Milletimiz bu sınavdan da alnının akıyla çıkmıştır. Çiftçilerimiz demokrasinin varlık yokluk mücadelesi verdiği o gece cesaretleri ile mücadeleleri ile asil bir duruş sergilediler. Rabbim o gece iradesini Pensilvanya’nın gözü dönmüş militanlarına çiğnetmeyen, özellikle de çiftçilerimizden razı olsun.

SIKINTI YOK: Milletiyle yürüyen, halkıyla sırt sırta veren bir siyasetçiyi Allah’ın izniyle esir alabilecek hiçbir vesayet odağı yoktur. İşte bu salonda olduğu gibi cumhur ile başkanının aynı yöne baktığı, aynı hedefe kilitlendiği bir devletin evelallah üstesinden gelemeyeceği zorluk, atlatamayacağı hiçbir sıkıntı yoktur. Sizler dik durduğunuz, sağlam durduğunuz sürece bir daha asla bu ülkenin ufku darbelerle karartılamayacaktır.

GÜÇ BİRLİĞİ: Hırsları için Türkiye gemisinin altını oyanlara inat, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun teröre ve şiddete tavır alan vatandaşlarımızı asgari müştereklerde bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ataların dediği gibi ‘aynı gökte uçarlar ama karganın dünyası başkadır, şahinin dünyası başkadır.’ Bizim dünyamızda kardeşlik var, muhabbet var, insanımızın gönül sarayını mamur etmek var.

BÖLDÜRMEYİZ: Biz şuna inanacağız, ‘Türkiye İttifakı’ diyorum, neden? Çünkü yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz da onun için. Biz de Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Arnavut, Boşnak, Roman ayrımı olabilir mi? Hayır, bizim dinimizde böyle bir şey yok, bizim inancımızda böyle bir şey yok çünkü biz ezelden ebede yaratılanı yaratandan ötürü sevdik, onun için bizde ayrım asla olamaz. Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar ama biz bunu böldürtmeyeceğiz. Ben Kürt’ü de seviyorum, Türk’ü de seviyorum, Laz’ı da seviyorum, Çerkez’i de, Gürcü’yü de, Abaza’yı da, Roman’ı da, Arnavut’u da 32 değil dikkat edin 82 milyonu aynı şekilde seviyorum.

DARBE ÇIKMAZ: Karşımızdakilerin dünyası ise sadece gerilimden, kavgadan, işte geçenlerde bir tane milletvekili çıkmış, kazanı kaynatarak darbelere ortam hazırlamaktan bahsediyor. Meclis kürsüsünden yaptıkları kışkırtmalarda da ülkeyi kendi seviyelerine doğru çekmeye çalışıyorlar. Bu topraklardan darbe çıkmaz, bu topraklardan bereket çıkar, bereket. Biz bu kifayetsizlerin sığ dünyalarına hapsolmayacağız. Milli irade düşmanları istemese de demokrasimizin kalitesini, kalibresini yükseltmeyi sürdüreceğiz.

DİZ ÇÖKTÜREMEZLER: Demokrasiyi darbe tehditlerine rağmen güçlendirdik. Ekonomiyi 3 kattan fazla büyüttük. Bugün birileri içeriden, birileri dışarıdan Türkiye’ye diz çöktürmek, kazanımlarını heba etmek için çalışırken, milletimiz her zamanki feraseti ile bu oyunu bozacak iradeyi ortaya koyuyor. Milletimizin söz söylediği en büyük arena sandıklardır. Sandık demokrasinin namusu, milletin onurudur.

ÇİFTÇİLERE BAYRAM MÜJDESİ