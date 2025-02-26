Ülkesi için destek istedi: Türkiye'yi bölgede lider ülke olarak görüyoruz

Botchorishvili, Bakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı olarak Ankara'ya ilk kez resmi temaslarda bulunmak üzere gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Botchorishvili, "Türkiye, Gürcistan'ın özel dostudur." dedi.

Bakan Fidan'ı Gürcistan'a davet eden Botchorishvili, Ankara'daki görüşmelerin, iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha da ileriye taşımak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Botchorishvili, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, Türkiye'nin desteğinin ülkeler arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bu iki ülke arasındaki son derece örnek bir komşuluk ilişkisidir." ifadelerini kullandı.

Fidan ile son derece olumlu görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Botchorishvili, "Tabii ki Türkiye'yi son derece önemli ve bölgede lider ülke olarak görüyoruz, bu şekilde değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Botchorishvili, ikili görüşmede, bölgede barış ve refahı tesis edebilecek ilkeleri de içeren birçok önemli konuyu ele aldıklarını dile getirerek, "Bu anlamda sizin görüşleriniz benim için son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Gürcistan ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin farklı formatlar içerisinde geliştirilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Botchorishvili, şunları kaydetti:

"Çünkü, on yıllar boyunca farklı formatlarda geliştirilmiş olan ilişkiler birçok farklı ve yararlı projenin geliştirilmesini mümkün kıldı. Sizin yardımınızla bu projelerin ve faaliyetlerin gelecekte de devam edebilmesini ümit ediyorum."

- "GÜRCİSTAN'IN NATO'YA ENTEGRASYONUNDA TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR" VURGUSU

Botchorishvili, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecinde Türkiye'nin desteğinin devam etmesine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Türkiye'nin Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade eden Botchorishvili, ikili ticaret ilişkilerini genişletmek için ortada oldukça fazla imkanın olduğunu kaydetti.

Botchorishvili, Türkiye ile Gürcistan'ın birçok ortak projede yer aldığını ifade ederek, Orta Koridor projesinin önemine değindi ve Gürcistan'ın bu projenin geliştirilmesi yönünde çaba sarf etmeye devam ettiğini aktardı.

İki ülkenin ortak olarak gerçekleştirdiği projelerin sadece bölgesel değil küresel öneme sahip olduğunu belirten Botchorishvili, Gürcistan'ın Kafkasya bölgesinde barışın sürdürülmesine destek verdiğini, ortak projelerin buna da katkı sağlayabileceğini bildirdi.

Botchorishvili, ikili görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuştuklarını dile getirerek, söz konusu savaşın barışçıl yöntemlerle sona ermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Rusya'nın bölgedeki etkisinin Gürcistan için bir "zorluk" yarattığını ifade eden Botchorishvili, "Bu sadece Gürcistan'ı değil, bölgenin tamamını etkiliyor." dedi.