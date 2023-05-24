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Politika

Ülkücülerden manidar pankart! Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi: Hadi cevap versene

Birinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde HDP ile kol kola gezen 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ikinci tur seçimleri öncesi adeta bir bozkurta dönüşmesine, ülkücü camiadan tepki yağıyor. İzmir Ülkü Ocakları, Kılıçdaroğlu'nun resminin olduğu pankartta 1. turda zafer işareti 2. turda ise bozkurt işareti yapan bıyıklı bir fotoğrafı konuldu. Melih Gökçek de sosyal medya hesabında pankartlı fotoğrafı alıntılayarak, 'Ülkü Ocakları senin için afiş asmış, hadi bir cevap versene' ifadelerini kullandı.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:27 - Güncelleme:
Ülkücülerden manidar pankart! Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi: Hadi cevap versene
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Milleti İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu stratejisini milliyetçilere çevirdi. PKK'nın siyasi kolu olan HDP ile ittifakından dolayı Milliyetçileri küstürdüğünü düşünerek, ikinci tur için çarkı ülkücülere çevirdi. Kılıçdaroğlu'nun ilk turdan sonra adeta bozkurta dönüşmesi ülkücü camiadan büyük tepki almasını sebep oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi daha milliyetçi söylemlerde bulunması, Cumhur İttifakı tarafından eleştirilmeye de devam ediyor.

ÜLKÜ OCAKLARINDAN KILIÇDAROĞLU'NUN SAHTEKARLIĞINA TEPKİ: BAZILARI İKİ YÜZLÜDÜR

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turu öncesinde liderlerin söylemleri siyasetin önemli tartışma konularından bir tanesi haline geldi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi daha milliyetçi söylemlerde bulunması, Cumhur İttifakı tarafından eleştiriliyor. İlk seçim öncesi HDP ile kol kola gezen Kılıçdaroğlu'nun, sahte milliyetçi tutumuna ise İzmir Ülkü Ocakları'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun resminin konulduğu bir pankartta birinci tur ve ikinci tur ayrımı yapıldı. Birinci turda Kılıçdaroğlu'nun zafer işareti yapan fotoğrafı konulmuşken, ikinci tur için bozkurt sembolü yapan ve sarkık bıyıklı bir fotoğrafı konuldu. Pankartın üzerinde yazan 'bazıları iki yüzlüdür' sözü dikkat çekti. İzmir Ülkü Ocakları'nın yayınladığı bu görsel sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"KILIÇDAROĞLU CEVAP VERSENE"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkücü tutumunu samimi ve inandırıcı bulmayan Melih Gökçek'te pankartlı fotoğrafı tweet attı ve "Ülkü Ocakları senin için afiş asmış, hadi bir cevap versene" ifadelerini kullandı.

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