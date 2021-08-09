Umerov: Türk yetkililerin zirveye katılımını memnuniyetle karşılıyoruz

AA 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:04

Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel, gerçekleşecek Kırım Platformunu AA muhabirine değerlendirdi.

Umerov, platformun Rusya'ya uluslararası baskıyı artırmak için kurulan yeni bir format olduğunu belirterek "Platformun uzun vadeli ve nihai amacı Kırım'ı Ukrayna'nın kontrolüne geri döndürmek." ifadesini kullandı.

Platformun devlet başkanları, dışişleri bakanları, parlamenterler ve uzmanlar olarak dört seviyeden oluşacağını anlatan Umerov, "Zirve sonunda Rusya'nın geçici işgali nedeniyle oluşan problemleri ele alan bildirinin imzalanması planlandı." dedi.

- "RUSYA, PLATFORMA KATILMAMALARI İÇİN ÜLKELERİ TEHDİT EDİYOR VE ŞANTAJ YAPIYOR"

Halihazırda 30'dan fazla ülkenin zirveye katılımının onaylandığını ifade eden Umerov, şunları dile getirdi:

"Her geçen gün daha fazla onay geliyor. Kırım'ın işgalden kurtarılmasına ilişkin uluslararası platformun kurulması G8 dışişleri bakanları dahil pek çok ülke tarafından destek görmüştü. Katılımcı listesi açıklanmıyor çünkü Rusya, platforma katılmamaları için ülkeleri tehdit ediyor ve şantaj yapıyor.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğine minnettarız ve Türk yetkililerin zirveye katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin, Karadeniz'in güvenliği kapsamında ortak çıkarı var. Karadeniz ve Azak Denizi uluslararası hukukun düzenlemesi altına girmeli ve bölgedeki gemiciliğin güvenliği tekrar sağlanmalı. Artan askerileşme nedeniyle Kırım'daki durum her gün daha kötüye gidiyor, bu gidişat Karadeniz bölgesi dışındaki ülkeler için de problem olabilir."

- "ZİRVE BİR BAŞLANGIÇ"

KTMM üyesi Doç. Dr. Yüksel, platformun Ukrayna'nın 30. bağımsızlık günü kutlamalarından bir gün önce yapılacağını hatırlatarak "Kırım'dan çıkan insanlar olarak platformu başlangıç olarak görüyoruz. Asıl çalışmalar ondan sonra başlayacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Kırım'ın kurtarılmasının askeri ve diplomatik iki yolu olduğunu belirten Yüksel, "Ukrayna diplomasi yolunu seçti. Buna dayanarak da gerekli adımları atıyor ve platform bunun bir parçası. Beklentimiz platforma çok ülkenin katılması ve nihai olarak da Kırım'ın özgürleşmesi." şeklinde konuştu.

Yüksel, Türkiye'nin katılımının önemine dikkati çekerek "Türkiye bir taraftan komşu ülke, diğer taraftan da Kırım Tatarlarının kardeş milleti ayrıca Türkiye bir Karadeniz ülkesi ve Karadeniz'in güvenliği açısından önemli." dedi.