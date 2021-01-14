Ümit Özdağ: İYİ Parti beni tehdit ediyor

14 Ocak 2021 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:03

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ortaya attığı FETÖ iddiaları ile başlayan ihraç süreci, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesince durduruldu.

Ümit Özdağ’ın parti üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin Disiplin Kurulu kararının iptaline kesin olarak hükmeden mahkeme kararıyla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, söz konusu kararı “İYİ Parti içine atılmış bir fitne tohumu” olarak yorumladı.

Konuyla ilgili olarak TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Ümit Özdağ, yaşanan son gelişmeleri ve yapılan yorumları değerlendirdi.

“BENİ TEHDİT EDİYORLAR”

İYİ Parti’nin kendisini “basın yoluyla” tehdit ettiğini belirten Özdağ, “Muğla’ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönderiyorlar. Muğla teşkilatından 45 kişiyi, ziyarete gideceğim için istifaya zorladılar.” diye konuştu.

“İYİ PARTİ, VARLIĞINI CHP’YE BORÇLU DEĞİLDİR”

CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın “İYİ Parti’nin varlığı CHP’nin sayesindedir.” sözüne tepki gösteren Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

“İYİ Parti, varlığını ne CHP’ye borçludur ne de CHP’nin korumasına muhtaçtır. İYİ Parti kurulduktan 7 ay sonra girdiği ilk seçimde, CHP’nin onlarca yılın sonunda aldığı oyun yarısını almıştır.”

“ENGİN ALTAY’DAN ÖZÜR BEKLİYORUM”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Ümit Özdağ’ın ihracının iptali İYİ Parti içine atılmış bir fitne tohumudur.” sözlerine de tepki gösteren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Engin Altay’ın İYİ Parti’nin iç işlerine karışıp, İYİ Parti’nin yetkili organları resmî bir açıklama yapmadan, ortaya bir fitne atması kabul edilebilir değildir. Engin Altay’ın açıklaması seviyesiz bir açıklamadır. Kendisinden özür bekliyorum.”