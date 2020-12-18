Ümit Özdağ: Ekrem İmamoğlu bana büyük terbiyesizlik yaptı

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Kavuncu ile ilgili sözlerini hatırlatan moderatör, Ümit Özdağ'a "İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Özdağ, "Ekrem İmamoğlu'nu bana karşı yaptığı büyük bir terbiyesizliğe rağmen destekledim." diye konuştu.
Özdağ, İmamoğlu ile ilgili, "İYİ Parti'ye katılmadan bir hafta önce Bahadır Erdem'i ziyaret ederek Nutuk hediye etmiş. Kendisine acilen tavsiye ediyorum; İYİ Parti'ye katılanlara Nutuk hediye edeceğine Canan Kaftancıoğlu'na hediye etsin" ifadelerini kullandı.