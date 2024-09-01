Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gazeteci-Yazar Yakup Köse'ye yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında iddianame hazırlandı.

Özdağ, "Biz zavallı Suriyelilere değil, senin parçası olduğun emperyalist komploya karsıyız. Biz Suriyelilerin yeri Suriye'dir diyoruz. Sen sokaklara bomba yerleştiren bir İBDA-C mensubu iken kimi avlıyordun?" sözleriyle Yakup Köse'yi hedef almıştı.



Köse'ye yönelik söz konusu açıklamaları nedeniyle hakkında iddianeme hazırlanan Özdağ'ın 3 aydan 2 yıla kadar ceza alması bekleniyor.