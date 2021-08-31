Ümit Özdağ kendisini eleştirenlere canlı yayında hakaret etti

31 Ağustos 2021 Salı 07:37 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 07:38

İYİ Parti'den istifa eden ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'ni kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son birkaç aydır mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medya üzerinden konuyla ilgili pek çok paylaşımda bulunması nedeniyle tepki çeken Özdağ, bu yöndeki söylemlerini sürdürdü.

PARTİ POLİTİKALARINI ELEŞTİRENLERE HAKARET: YA HAİNDİR YA DA SALAK

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'deki bir Afgan esnafı hedef gösteren Özdağ, bu kez de parti politikalarını eleştirenlere hakarette bulundu.

Özdağ, "Politikalarımıza 'yabancı düşmanı', 'faşist' diye karşı çıkan ya ülkesinin bölünmesine bilinçli olarak evet diyen bir insandır. Bu durumda haindir. Ya da kusura bakmayın ama stratejik olarak salaktır." ifadesini kullandı.