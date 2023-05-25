AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Mehmet Karadoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın milliyetçi duygularıyla oynadığını belirterek "Terör örgütü olan bir örgüte destek verdiği için biz milliyetçi Türk gençleri olarak yardımcılarım ve yönetimimle beraber istifa etmeye karar verdik. Reisimize ve Cumhur İttifakı'na destek vermeye karar verdik." şeklinde konuştu.



AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Zafer Partisi Genel Başkanı'nı protesto eden ve partilerine katılan Karadoğan ile beraberindekilere teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Zafer Partisi Genel Başkanı'nın bütün terör örgütlerini görmeyerek, farklı mülahazalarla Millet İttifakı'na destek vermesinin tabanda çok da anlamı olmadığını göstermesi bakımından bu toplu istifalar anlamlı" dedi.



AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Çalık da "Ben inanıyorum ki vatanını, devletini, bayrağını seven, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın oyu da yolu da bir duruşu olan, ilkeli bir duruş sergileyen Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gören, Tüfenkci ve Çalık, partilerine katılanlara rozet taktı.

MANİSA'DA ZAFER PARTİSİ ALAŞEHİR İLÇE TEŞKİLATI İSTİFA ETTİ



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Zafer Partisi İlçe Başkanı Süleyman Şah ve teşkilatı, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirerek partilerinden istifa etti.

Şah, yaptığı açıklamada, parti yetkililerinin CHP'ye destek açıklamasının kendilerinin milliyetçilik anlayışına ters düştüğünü belirtti.

Bu anlamda ikinci turda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını aktaran Süleyman Şah, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız sayın Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı, Zafer Partisi ise Millet İttifakı'nı destekleme kararı almıştır. Kuruluşumuzdan başlayıp imza sürecimiz ve seçim süreci boyunca çok emekler verilip sıkıntılar çekilerek, tamamen kendi imkanlarımızla çalışmalar yapıp ilçemizde ses getirmeye çalıştık. Şu ana kadar bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Yaptığımız istişareler sonucunda aldığımız karar şudur ki, PKK'nın ülkemizde bir iç savaş zemini hazırladığı, terör savunucularının da destekleyerek planlar yapıldığı düşüncemizi ön görerek, Alaşehir'deki Atatürk çizgisindeki milliyetçiler olarak her türlü terör destekli bir ittifak içerisinde olmaktansa Cumhurbaşkanı adayımız olan Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız. Millet İttifakı tarafında olmayıp yönetim olarak istifamızı sunar, seçimlerimizin demokratik ve güvenli bir ortamda yapılmasını temenni ederiz."