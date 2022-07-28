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Politika

Ümit Özdağ'dan 'Suriyelilere ait Türkler giremiyor' yalanı! Paylaşımını silmek zorunda kaldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te bulunan bir gazino hakkında, 'Suriyelilere ait, Türkler giremiyor' paylaşımında bulunmuştu. Özdağ, iddia ettiği işletmenin sahibinin Türk çıkması sonrası paylaşımını sildi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
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Suriyeli sığınmacılarla ilgili sürekli yanlış bilgiler vererek halkı kışkırtmaya çalışan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Gaziantep'te Suriyelilere ait olduğunu iddia ettiği gazinonun önüne giderek video çekti. Twitter hesabından videosunu paylaşan Özdağ, gösterdiği binaya Türklerin girmesinin yasak olduğunu öne sürdü.

GAZİANTEP'TEKİ GAZİNONUN SAHİBİ TÜRK ÇIKINCA PAYLAŞIMI SİLDİ

Özdağ'ın yeni iddiası, kısa süre içerisinde binlerce paylaşım ve görüntülenme aldı. Birtakım kullanıcılar Suriyelilere ve hükümete nefret dolu ifadeler sarf etti.

Gaziantep'teki gazinonun sahibi Halil K. isimli bir Türk çıkınca Özdağ paylaşımını hemen sildi.

Özdağ, gerçek olmadığı anlaşılan bir Suriyeli iddiası sonrası yine tekzip yayınlamadı.

"TÜRKLERİN GİRMESİ YASAK OLAN BİR KULÜP BURASI"

Özdağ'ın paylaşımında tahriklerle dolu sözler kullanarak, "Evet şimdi Gaziantep'in merkezindeyiz. Atatürk Meydanı'na çok yakın bir yerdeyiz. Burası bir ara sokak. Gördüğünüz gibi bir gece kulübü, gazino var. Suriyelilere ait. Türklerin girmesi yasak olan bir gece kulübü burası. Gaziantep, 700 bin Suriyelinin baskısı olması dışında bir de böyle bir ayrışmayı her bağlamda yaşıyor" dedi.

"GEREKİRSE ZORLA YOLLAYACAĞIZ"

Ardından propagandasını yapan Ümit Özdağ, bir adım daha ileri gitti ve Suriyeli sığınmacıların çok sayıda Batılı devletin statüko mücadelesi yürüttüğü ve iç savaşın sürdüğü Suriye'ye zorla gönderileceğini belirtti.

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Suriyeliler Suriyeli esnaftan alışveriş yapıyor. Türk esnafla alışverişleri ve irtibatları yok. Bu şehirde görülen her geçen gün mesafenin açıldığı. Onun için biz Zafer Partisi olarak Gazianteplilere, Şanlıurfalılara ve bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Anadolu Kalesi projesi ile bir senede hepsini vatanlarına gerekirse zorla yollayacağız."

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