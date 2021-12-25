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Politika

Ümit Özdağ'ın algı operasyonu çöktü! TBMM'den açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter hesabından TBMM'de kendisi dahil 600 milletvekilinin bilgisayarlarının değiştirildiğini ileri sürdü. TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada ise, 'Bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir' denildi.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 08:12 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 08:12
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TBMM Genel Sekreterliğinden, Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, "600 milletvekilinin bilgisayarının değiştirildiği" iddiasına ilişkin, "Milletvekillerimizin bilgisayarları, resen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Nitekim, Sayın Ümit Özdağ'ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir." açıklaması yapıldı.

Yazılı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden "600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş, insanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama" şeklindeki paylaşımı anımsatıldı.

Milletvekillerinin bilgisayarlarının, resen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirildiği belirtilen açıklamada, "Nitekim, Sayın Ümit Özdağ'ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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