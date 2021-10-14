Ümit Özdağ'ın yalanını İçişleri Bakanlığı ortaya çıkardı

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 14:20 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:20

Çataklı, yazılı açıklamasında, Özdağ'ın dün katıldığı bir programda "silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediğine" ilişkin ifadeler kullandığını hatırlattı.

Özdağ adına 2000 ve 2001 yıllarında düzenlenmiş iki ayrı silah ruhsatı bulunduğunu belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Yusufeli Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile resmi belgelerin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı adli para cezasına çarptırılmış, cezası 15 Ocak 2013'te kesinleşmiş olmasına rağmen bu 2 silah ruhsatı süresiz düzenlendiği için iptal edilmemiştir ve halen geçerlidir. Ayrıca 2019'da 6136 sayılı kanunda memnu hakların iadesi alanlara silah ruhsatı verilmesi imkanı tanıyan düzenleme sonrası başvurusu üzerine 30 Aralık 2020 ve 27 Temmuz 2021 tarihlerinde 2 ayrı silaha daha ruhsat düzenlenmiştir. Sonuç, Ümit Özdağ adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır."

Çataklı, basın mensuplarına ve takipçilere Özdağ'ı ciddiye almamalarını önerdiklerini ifade etti.