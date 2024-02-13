UNRWA: Refah'ta kesinlikle güvenli bir yer yok

Lazzarini, BM Cenevre Ofisi'nde üye ülkelerin temsilcilerini, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşananlarla ilgili bilgilendirmesinin ardından gazetecilere konuştu.

Toplantının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirten Lazzarini, "Genel olarak Refah'ta yaşanan son derece endişe verici durumu ele aldık. Refah'ta insanlar, olası büyük ölçekli askeri operasyon nedeniyle tedirgin ve korkuyor. Eğer askeri operasyon gerçekleşirse soru şu; 'Refah'taki siviller' nereye gidecek? Artık Refah'ta kesinlikle güvenli bir yer yok." ifadesini kullandı.

Lazzarini, Gazze'de yaşanan çatışma nedeniyle 100 binden fazla kişinin öldüğünü, yaralandığını veya kaybolduğunu aktararak, bu durumun 4 ayda nüfusun yüzde 5'ini etkilediği anlamına geldiğini dile getirdi.

UNRWA'nın 12 çalışanının 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığı iddiasının da toplantıda gündeme geldiğini söyleyen Lazzarini, bu kişilerinin sözleşmelerinin feshedilmesi dahil yaşanan tüm süreç ve bu konuyla ilgili soruşturmanın başladığını anlattığını ifade etti.

Lazzarini, İsrail'in, UNRWA'nın Gazze'deki binasının altında Hamas tüneli olduğuna yönelik iddiaların da toplantıda gündeme geldiğini aktararak, savaşın sona ermesinin ardından soruşturma kuruluna ihtiyaçlarının olacağını ve bu süreçte BM tesislerine açıkça saygısızlık yapıldığını vurguladı.

UNRWA'nın dağıtılmasıyla ilgili çağrıları da konuştuklarının altını çizen Lazzarini, bu çağrıların "dar görüşlü" bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Lazzarini, Gazze'de son dönemde yaşanan bu felaketin ardından genel anlamda siyasi bir çözüme ulaşmanın zamanının geldiğini belirtti.

- İsrail'in Refah'a saldırıları

İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı; planlanan kara harekatı insani felaket endişelerini tetikledi.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölge nüfusunun yüzde 85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye zorlarken, yerleşim bölgesinin altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü.

İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı, verdiği ara kararda Güney Afrika'nın Aralık 2023'te açtığı davadaki iddialarının makul olduğunu kaydetti.