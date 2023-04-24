Vakan Derya Yanık: Yapacağımız seçim birlikte bir duruş sergilenmesi gereken bir seçim

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası'nda esnaf ve sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda, Çukurova'nın verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Osmaniye'nin, tarımın yanı sıra ulaşım ağındaki yeri ve lojistik merkezlere yakınlığıyla önemli bir yer olduğunu belirten Yanık, "Önümüzdeki süreçte hem hükümetimizin hem lojistik ağlarının, hızlı tren projesinin, Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin, organize sanayi bölgelerinin taşıdığı potansiyelin ortaya çıkmasıyla Osmaniye, tarıma dayalı ticarette ve sınai yatırımlarda çok önemli bir eşik atlayacak." diye konuştu.

Yanık, insan kaynağı yetiştirilmesinde eğitimin önemine dikkati çekerek, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde tıp fakültesi açılması için görüşmelerin devam ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölgenin gelişimini yakından takip ettiğini vurgulayan Yanık, yereldeki mekanizmaların ve paydaşların katkılarıyla Osmaniye'yi ve Kadirli'yi bütün halinde güzel yerlere taşıyacaklarını dile getirdi.

Bakan Yanık, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine işaret ederek, "Yapacağımız seçim, bizim açımızdan terör odaklarıyla, Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini ve gelişmesini istemeyen odaklarla dirsek dirseğe temas edenlerin 'varlık yokluk seçimi' diye isimlendirdikleri bir seçim. O yüzden bu memleketin bütün yerli unsurlarının bir araya gelmesi, birlikte bir duruş sergilemesi gerektiği bir süreci yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİYİ GÜÇLÜ TUTMANIN İLK YOLU, SİYASAL İSTİKRARIN KORUNMASIDIR"

Meselenin bir seçimden ibaret olmadığını söyleyen Yanık, şöyle devam etti:

"Bu seçim itibarıyla baktığımızda, memleketin ekonomi, savunma, ticaret ve güvenlik olmak üzere bütün alanlarda kendi kaderini tayin etme çabasının devam edip etmeyeceği veya bir yerde akamete uğrayıp tekrar 20-30 sene öncesinde olduğu gibi 'Acaba Amerika'dan ne gelecek', 'Acaba Avrupa'dan nasıl bir tepki geleceğe' gözünü çevirmiş, onun dışında adeta hareket edemez hale dönen bir Türkiye'ye mi döneceğiz? Bunun kararını verdiğimiz süreçler. Siyasal gelişmelerden, siyasetin oluşturduğu kaotik durumlardan ilk ve en öncelikli, en kötü bir biçimde etkilenen alanın ekonomi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ekonomiyi güçlü tutmanın ilk ve öncelikli yolu da siyasal istikrarın sağlanması ve korunmasıdır."

Bakan Yanık, ülkenin, bölgenin ve ilçenin kalkınması için el birliğiyle çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Bölgenin potansiyeli, gördüğümüzden çok daha yüksek. Bunu hepimiz biliyoruz. Sadece bunu destekleyecek, ortaya çıkaracak ve geliştirecek mekanizmalara ihtiyacımız var. Bunun için de birbirimize ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.