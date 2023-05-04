Vali Bilgin: Cudi ve Gabar artık terörle değil petrolle anılacak

Vali Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'nun üretime alınması programında yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin gayretiyle bölgenin güvenli bir hale geldiğini söyledi.

Bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından yürütülen petrol arama çalışmalarının sonuç verdiğine dikkati çeken Bilgin, "Cudi ve Gabar artık terörün değil, petrolün merkezi oldu. Çok şükür ki buralar artık terörle değil, petrolle anılacak. Akçay, insansız hava araçlarını ülkemize kazandıran kahraman ve ülkemizin en önemli mücadele adamlarından biri olan Özdemir Bayraktar'ın TB2'leri, insansız hava araçlarını bize kazandırdığı topraklar. O sayede biz bugün burada huzurlu ve güvenlik bir şekilde yaşıyor ve bugün burada petrol çıkarıyoruz." diye konuştu.

Bilgin, Şırnak'ın sadece petrol şehri olmadığını, aynı zamanda kömür şehri olduğunu belirterek, Türkiye'nin en büyük krom ile çinko yataklarının bu ilde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin de "Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu ile beraber yapılmış olan keşifte elde edilmiş olan 41 API gravite kalitede, yani çok yüksek kalitedeki petrol, günde 1200 varillik bir üretimle ki bu, Türkiye ortalamalarının 40 kat üzerinde bir değerdir. Devreye alınmıştır, üretime alınmıştır." dedi.

Melih Han Bilgin, Şırnak'ta bölge müdürlüğü oluşturduklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ise "Nasıl ki Karadeniz'de Türkiye'ye yetecek kadar doğal gaz çıkmışsa Şırnak'tan da Türkiye'ye yetecek kadar petrol çıkacak ve fışkıracak." dedi.

Programın ardından petrol vanasının açılışı yapıldı, çıkarılan petrol ateşle yakıldı.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ile kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.