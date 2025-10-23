İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9914
  • EURO
    48,8768
  • ALTIN
    5597.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Valilik duyurdu: Bayrampaşa'da seçimler yenilenecek

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 26 Ekim Pazar günü yenilenmesine karar verildiğini açıkladı.

IHA23 Ekim 2025 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
Valilik duyurdu: Bayrampaşa'da seçimler yenilenecek
ABONE OL

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül'deki kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Mutlu'nun İçişleri Bakanlığının 17 Eylül'deki kararıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin başkan vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim Kahraman belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21 Eylül 2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22 Ekim 2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.