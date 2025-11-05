İSTANBUL 19°C / 15°C
Valtonen'ın gönderdiği kitapta Osmanlı detayı: Rusya'nın saygı duyduğu tek imparatorluk

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Rusya'ya ilişkin bir kitap gönderme nedenine değinerek, 'Kitabını gönderme sebebim şuydu; gerçekten bir bölümünde diyor ki Rusya İmparatorluğu'nun saygı duyduğu tek imparatorluk, tek güç Osmanlı İmparatorluğuydu' dedi.

5 Kasım 2025 Çarşamba 15:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'daki temaslarını sürdürüyor. Resmi ziyareti kapsamında başkent Helsinki'de bulunan Bakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konulardaki gelişmeler ele alındı.

Sonrası Bakan Fidan mevkidaşı Valtonen ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Valtonen, yaptığı konuşmada "Finlandiya en başından beri Türkiye'nin gelecekteki Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olumlu olarak yaklaştı" dedi.

Valtonen, Dışişleri Bakanı Fidan'a Rusya'ya ilişkin bir kitap gönderme nedenine değinerek, "Kitabını gönderme sebebim şuydu; gerçekten bir bölümünde diyor ki Rusya İmparatorluğu'nun saygı duyduğu tek imparatorluk, tek güç Osmanlı İmparatorluğuydu" dedi.

