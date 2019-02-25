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Varank’tan gençlere doğum günü ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları’nın seçim çalışmalarına destek amacıyla ilk defa oy kullanacak 2 genci ziyaret etti.

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Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Umutcan Keskin’in 18’inci yaş gününü kutlayan Varank, mühendislik bölümünde öğrenim gören öğrencilere evde yoğrulan çiğ köfteden ikram edip, gençlerle bir süre sohbet etti. Bakan Varank’ın ‘çat kapı’ ziyareti karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gençler, büyük heyecan yaşadı. 18 yaşına giren Gizem Kavuncu’yu da ziyaret eden Bakan Varank, genç kızın doğum gününü pasta keserek kutladı. Varank, ziyaret ettiği evlerde bir araya geldiği gençlere, Türk bayrağı, isme özel kalem ve Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) maketi hediye etti. 

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