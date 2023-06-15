Varank'tan Kılıçdaroğlu'na ''Rifkin'' göndermesi: Ne oldu bağlantı mı koptu?

Seçimlerde alınan mağlubiyet sonrası CHP'de sular durulmuyor.

Muhalefet aldığı yenilgiden sonra birbirine düşerken 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçmenlerinin ve partisinin siyasetçileri tarafından hedef haline geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu son olarak 4 Haziran öncesi atanan danışmanların görevine de son verdi. Görevden alınanlar arasında Jeremy Rifkin'in de bulunduğu öğrenildi.

Seçimlerden önce CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" programına uzaktan bağlantıyla katılan danışman Rifkin'in toplantıdan sonra bir daha CHP ile yan yana gelmemesi dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye bile gelmeyen Jeremy Rifkin'e umut bağlamıştı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından göndermede bulunarak "Ne oldu, zoom bağlantısı mı koptu?" dedi.