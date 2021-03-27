Vedova: Hepimiz Türkiye ile anlaşma yapmalıyız

Star.com.tr 27 Mart 2021 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:22

Ülke basınına konuşan İtalya Dışişleri Müsteşarı Benedetto Della Vedova, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.



Türkiye ile İtalya ilişkilerinin önemine değinen Vedova, "Avrupa'yı demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda müttefik olarak gören Türk vatandaşlarına yalnız bırakılmış izlenimi vermemeliyiz" dedi.

Doğu Akdeniz'deki gerilime de dikkat çeken İtalyan diplomat, "Hepimiz Türkiye ile anlaşma yapmalıyız. Bölgedeki denge basit değil ve umarım daha uyumlu bir zemin sağlanır" ifadelerini kullandı.

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