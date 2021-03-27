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Politika

Vedova: Hepimiz Türkiye ile anlaşma yapmalıyız

Doğu Akdeniz'deki gerilime dikkat çeken İtalyan diplomat Vedova, “Hepimiz Türkiye ile anlaşma yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Star.com.tr27 Mart 2021 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:22
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Ülke basınına konuşan İtalya Dışişleri Müsteşarı Benedetto Della Vedova, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile İtalya ilişkilerinin önemine değinen Vedova, "Avrupa'yı demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda müttefik olarak gören Türk vatandaşlarına yalnız bırakılmış izlenimi vermemeliyiz" dedi.

Doğu Akdeniz'deki gerilime de dikkat çeken İtalyan diplomat, "Hepimiz Türkiye ile anlaşma yapmalıyız. Bölgedeki denge basit değil ve umarım daha uyumlu bir zemin sağlanır" ifadelerini kullandı.

Star.com.tr

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