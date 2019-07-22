Vekillerden sonra teşkilatla buluşacak 

Milletvekilleriyle seçim sonuçlarına ve bundan sonra izlenecek stratejiye ilişkin istişare toplantılarını gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Cuma günü de partisinin il başkanlarıyla buluşacak. AK Parti’de 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme sürecini, tüm parti yönetim organlarıyla gerçekleştiren Başkan Erdoğan, önce Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle değerlendirme yapmış, 23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerinin hemen ardından da MYK’yı toplayarak, sonuçları masaya yatırmıştı. Kurmaylarının da seçim sonuçları ve partinin bundan sonra izlemesi gereken stratejisine ilişkin görüş ve önerilerini alan Başkan Erdoğan, daha sonra da milletvekilleriyle gruplar halinde görüşerek istişarelerde bulundu.

130. KEZ TOPLANACAK

Milletvekilleriyle 4 grup halinde görüşen Başkan Erdoğan, vekillerin görüş ve değerlendirmelerini tek tek not ederken, sonrasında da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu(MKYK) toplayarak, seçim değerlendirme sürecinde partinin tüm yönetim organlarının görüşlerine başvurmuş oldu. Değerlendirmelerden sonra seçimlerde AK Parti’ye en büyük desteği veren il ve ilçelere “teşekkür turu”na çıkacağını da ifade eden Başkan Erdoğan, il ziyaretlerine başlamadan önce teşkilatla da buluşacak. Başkan Erdoğan’ın, 26 Temmuz Cuma günü Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık etmesi planlanıyor. 130’uncusu gerçekleştirilecek olan genişletilmiş il başkanları toplantısına, 81 il başkanının yanı sıra il belediye başkanları da davet ediliyor. Böylelikle Erdoğan, seçim sonrasında partisinin il yönetimlerine varıncaya kadar tüm yönetim organlarıyla ve tüm kademeleriyle bir araya gelmiş olacak.