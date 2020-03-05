Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında? Vladimir Putin'in hayatı 2020 Erdoğan Putin görüşmesi son dakika

05 Mart 2020 Perşembe 16:36 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 16:36

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi. Liderler İdlib'de yaşanan gelişmeleri ve yol haritasını tartışacak, düğümü çözmeye çalışacak. Başkan Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Vladimir Putin Kimdir?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Annesi fabrika işçisi, babası donanmada denizaltı filosunda görevli idi. 1975 yılında Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu. 1975 yılından itibaren KGB Dış İstihbarat Dairesi'nde hizmete başladı.

1990'da Leningrad Şehir Konseyi'nde danışmanlık yapan Putin, 1991-1992 yıllarında da belediye başkan yardımcısı ve belediye konseyi dış ilişkiler komitesinin başkanı idi. Putin, 1996 yılına kadar St. Petersburg yönetiminde çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından, 1996'da Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığı'na atandı ve bu görevini, 1997 yılına kadar sürdürdü. 1997 ve 1998'de Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı ile Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Başkanı olarak yaptı.

Rusya'nın 2000-2008 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürüttü. 2000 yılında yapılan seçimlerde Rusya Federasyonu Komünist Partisi başkanı Gennadi Züganov'un önünde %52,9'luk oy oranıyla devlet başkanı seçilmiş, Züganov ise % 29,2 oy oranıyla ikinci olmuştu. 2004 yılında yapılan seçimlerde ise %71'in üzerinde oyla tekrar devlet başkanı seçilmiştir. Döneminde Rusya ekonomisi hızlı büyüme rakamları yakalamış, ülkesinin bağımsızlığı yolunda çok önemli adımlar atmış, merkezi otorite kuvvetlendirilmiş, silahlı kuvvetlerde reform başlamıştır. Ayrıca 4 Mart 2012 tarihinde yapılan seçimler sonucu %63,6 oyla Rusya Federasyonu'na 3. kez devlet başkanı seçilmiştir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Hayatını kaybeden askerler için taziyelerimi iletiyorum. Saldırıda Türk askerinin orada olduğu bilinmiyordu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Rusya'nın anayasal çalışmaları sebebiyle Türkiye yerine burada bulunuyoruz. Diliyorum ki burada alacağımız kararlar bölgeyi rahatlatacaktır.

MOSKOVA ÖNCESİ YOĞUN DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesi Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yaşandı.

Ankara'da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarci, göç krizi ve İdlib'deki gelişmeler üzerine bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin adresi, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ydı.

Dün ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Borrell ve Lenarcic ile beraberlerindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla Avrupa'ya yönelik oluşan mülteci akınına ilişkin süreç, Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizi ve insani yardımlar masaya yatırıldı. Borrell ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e AB'nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim" dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Moskova'da bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da bir araya gelerek Suriye'nin İdlib kentinde tırmanan gerilimi görüşmesi bekleniyor.

Zirve öncesinde Başkan Erdoğan da sorulması üzerine, beklentisinin bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söylemişti.