İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2024 Cuma / 8 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2913
  • EURO
    37,5302
  • ALTIN
    2930.62
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Vucic işbirliğinin önemine vurgu yaptı: Türkiye ile ilişkiler demek barış demek
Politika

Vucic işbirliğinin önemine vurgu yaptı: Türkiye ile ilişkiler demek barış demek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 'Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik işbirliğinin çok ötesinde, bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek.' şeklinde konuştu.

AA11 Ekim 2024 Cuma 18:40 - Güncelleme:
Vucic işbirliğinin önemine vurgu yaptı: Türkiye ile ilişkiler demek barış demek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Sırbistan-Türkiye İş Forumu"nda konuşan Vucic, Türk firmalarının Sırbistan'daki yatırımlarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın demir yolu projelerinden bahseden Vucic, "Bir aya kadar açacağımız yeni bir demir yolu hattıyla Budapeşte'ye çok daha yakın olacağız. Niş'e kadar inşa edeceğimiz tren hattıyla ise İstanbul'a biraz daha yaklaşacağız." dedi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER DEMEK BARIŞ DEMEK"

Vucic, Türkiye'nin zaman içerisinde büyük değişim gösterdiğine işaret ederek, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan Türkiye'nin yüzünü değiştirdi. Yıllar önceki İstanbul ve Ankara aynı şehirler değil. Bunların hepsi Erdoğan sayesinde oldu. Bunları görünce ben de ülkemde ne yapabilirim diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de insanların çalışkanlığından inanılmaz etkilendiğini anlatan Vucic, "Çalışma ve emeğin ne olduğunu görüyorum Türkiye'de. İnsanlar aileleri, kazançları için çabalıyor. Biz de ülke olarak birçok başarı elde ettik ve etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vucic, "Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik işbirliğinin çok ötesinde, bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek." vurgusunda bulundu.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek EXPO 2027 için Türk firmalarından yardım alacaklarını kaydeden Vucic, "Erdoğan'dan Türkiye'nin fuardaki varlığının da güçlü olacağının sözünü aldık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Vucic, dostluğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.